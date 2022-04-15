公立醫院醫護人手嚴重不足早就不是新聞。最新數字顯示，2021至22年度，醫管局有6,540名醫生、29,890名護士及9,150名專職醫療人員。其中，全職醫生離職率由去年11月錄得6.2%增至6.9%，相當於436人；全職護士的離職率亦由去年11月7.7%增至8.2%，相當於2,240人；專職醫療人員離職率為7.6%，相當於662人跳船，出走的醫護總數逾3,300人，不可謂不嚴重。醫管局出盡法寶留人，包括提供低息貸款予醫護人員買樓，但依然成效不彰。

公院醫護出走原因大致分成兩類，一是「公而優則私」，跳槽到收入更豐厚的私營市場，搵真銀去也；另一原因則是移民，後者主要是所謂的黃醫護，包括香港公共醫療醫生協會前會長馬仲儀，她便選擇移民英國。黃醫護政治大過天，基本上要留也留不住，而且勉強無幸福，反而會令藍絲或警員求醫心驚膽戰。而跳槽私營市場的醫護人員大多比較有質素有經驗，他們的離去無疑是公院一大損失，但以醫管局的條件，根本難以同私人市場競爭。

禮失求諸野，人才也是一樣，香港沒有足夠人手，便應該引入海外醫生。立法會去年已通過修訂《醫生註冊條例》，放寬引入海外醫生到公院任職，然而政府有頭威無尾陣，做事歎慢板，至今仍未訂定認可醫學資格名單，未能邀請海外醫生來港，完全沒有急民所急。究其原因，港府做事無效率毋庸多說，但更深層原因恐怕是忌憚業界反彈，甚至連醫管局本身都未必想引入海外醫生。

在醫護霸權之下，本地業界排斥外來的一切，致令引入海外醫生阻力重重；再加上現屆特區政府已經到了任期尾聲，更無動力加快引入海外醫生。