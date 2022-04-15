相隔4年之後，美國再派遣航空母艦戰鬥群到朝鮮半島海域游弋，看來是想警告北韓，別再發展核武和長程導彈。然而，美國總統拜登不明白，此舉非但無助於讓北韓棄核，反倒是在力促金氏政權建軍經武，發展更多大殺傷力武器。

俄羅斯與烏克蘭的戰爭爆發前，美國能否設法制止，我不敢肯定。設若華盛頓願意盡力，例如不再引誘烏克蘭加入北約組織，或者拒絕承諾給予該國任何軍事支援，使基輔中人不再心存幻想，好好跟莫斯科談和，說不定這一場浩劫就能避免。

可惜，山姆大叔沒有當好調停人的角色，甚至是刻意去煽風點火。如今俄烏之戰打得不可開交，烏國滿目瘡痍、死傷枕藉，這一幕一幕，只會使北韓人驚覺，要保障國家安全，只能靠發展核武。

烏克蘭本來擁有核武，但在前蘇聯瓦解時，他們乖乖將所有核彈頭交予俄羅斯，若非如此，或許不會弄得今日的光景。北韓領導人金正恩不笨，烏國這一場血的教訓，他看在眼內，自然能夠明白到，若非北韓有核武作護身符，大抵早在美國前總統特朗普任內，平壤已給打個稀巴爛。

基輔的槍聲未打響前，如果美國用盡一切手段，或許還有一絲希望，能夠讓某些國家放棄核武。如今再也休想，所有核武國的研究人員，恐怕更會焚膏繼晷，嘗試將核導彈做得精良再精良。尤其是北韓，烏克蘭一役使他們更加堅信，必須「寧要原子，不要褲子」。在這當兒，拜登還傻不楞登，派遣航母戰鬥群到朝鮮半島海域挑釁，此舉就像是在催促平壤，去製造更大、更強的核子彈。所謂的白宮群英，有時候看起來，就像一群傻鴿子。