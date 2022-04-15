鼠患纏擾本港多年，政府滅鼠工作效果不彰。防治蟲鼠服務整體開支由2017至18年度的5.69億元，遞增至去年的7.31億元，只捉到67,182隻老鼠，即平均每隻耗費公帑逾一萬元。政府未做好街道清潔，未做到部門協調，未吸取教訓，即或增加本年度撥款至7.51億元，派出3,000人應付鼠患，又有何用？

鼠患應歸咎於本港環境衞生情況差，私人大廈後巷、三無大廈垃圾叢生，衞生黑點十年如一日，街市早前更出現「群鼠噬豬殼」。筆者多次向當局反映，老鼠不但在屋邨橫行，更走入屋內搵食。有馬鞍山居民屋內的一塊黏鼠板竟捕捉到6隻老鼠，全邨近萬居民受鼠患影響，住戶人心惶惶。此外，由於公共垃圾桶並非屬有蓋式，同樣易吸引老鼠覓食。

老鼠帶有病毒可引致鼠疫、鈎端螺旋體病、漢坦病毒等，嚴重足可致命。此外，本港曾於2018年發現全球第一宗人類感染大鼠戊型肝炎病毒個案，截至前年12月，已累計錄得15宗確診個案。現時本港疫情持續，隨時雙疫夾擊，受苦的仍是市民。

港府須從源頭改善，包括部門長期劃地為界、互相推諉的問題。筆者敦促政府不同部門之間共同合作定期舉辦清潔大行動，於鼠患嚴重地區加強清潔，並將全港垃圾桶改為密封式，方能將資源用得其所。除了夜視攝錄機及熱能影像攝錄機外，食環署亦要用有效的鼠餌及科技提高滅鼠成效。有評論指防治蟲鼠的衞生督察培訓不足及未到位，政府亦應檢討該部門的職能和架構。

鼠患不治何以抗疫？老鼠橫行絕不是國際都市應有的現象！期望政府各部門不要各自為政，一同協作改善社區環境衞生，不要讓鼠患問題繼續困擾市民。