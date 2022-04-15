今天是「全民國家安全教育日」，知法守法、尊法執法，從來是法治社會裏每個公民應有的道德和基本責任，否則有法不執、執法不嚴、執法不公，便天下大亂。林鄭政府司法欠帳的失誤是歷屆政府中最突出。

香港自詡是法治社會，可是近10年每況愈下，尤其是多場社會動亂，在反華反共勢力推動反中亂港的港獨、顏色革命破壞下，加上政府綏靖主義作祟，令執法不嚴、司法不彰、懲罰不力，變相鼓勵違規，違法行為大行其道，一度使香港陷入暴亂黑暗深淵之中。自2020年中《港區國安法》生效後，香港才開始撥亂反正，可是由亂及治的依法檢控和依法懲治遠未合格，試問何以確保國家安全？

為甚麼說不合格？只舉兩個欠帳的硬數字，便足以證明林鄭政府在法治上不合格。第一是2014年非法「佔中」案件，警方已拘捕1,003人，上屆政府任期完結前已檢控了四分之一即約200多人，但為甚麼本屆政府一個都不繼續跟進予以檢控，並迄今沒任何解釋？第二是反修例黑暴事件中，警方拘捕逾萬名暴徒，林鄭政府只檢控了四分之一，如此緩慢的檢控速度，試問怎保障國家和香港安全呢？

上周律政司司長鄭若驊出席立法會財委會特別會議，還用選擇性數字資料反駁議員的批評是基於錯誤訊息，厚顏說對反修例案件已完成警方提交的1,175宗的98%檢控工作。如此斷章取義的回覆，令人對律政司司長無視逾萬宗案件處理龜速的事實瞠目結舌。

當下市民最合心水的金句：「以結果為目標」便是民意。林鄭和鄭若驊吹噓的法治是虛架子，近月的「天天講」愈講愈點醒人們明白甚麼是有講無做、只講不做、以講代做、講了當做了。