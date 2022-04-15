疫慌下特別感受到日子難過，古人「明月松間照，清泉石上流」古雅幽靜的境界，城市人久矣乎難以體驗，尤其是新冠疫情下罩不離口，人間四月天也很不爽！每日展讀報紙或看網上資訊，鮮有令人開懷嘅新聞！

呢嗱，港府日前宣布交還2月徵用作社區隔離設施嘅3座公屋，但有苦候8年嘅七旬單身婦準租戶未上樓先去世，臨門一腳才知獲派嘅皇后山邨皇溢樓單位被徵用，空歡喜一場。房署喺婦人離世兩周後才發信通知已重派同邨另一大廈，家人形容為時已晚，皆因佢已因病過身，可謂「死唔眼閉」！

公屋輪候冊等上樓條龍長過萬里長城，話就話平均要等6年，實際有唔少人等咗超過10年都上唔到樓，市民等上樓望到頸長眼出血，原來絕不誇張，依家嘅實例係「等上樓等到死」！每屆政府都把房屋問題視為「重中之重」，可惜每次換屆仍見不到「廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」，依然落得「紅燭自憐無好計，夜寒空替人垂淚」！政府嘅所謂「長遠房屋政策」一味吹水，根本冇料到！

一個「悲情城市」，從日常生活中可窺見不少例子。呢嗱！伊利沙伯醫院公布，本月12日錯誤將一名79歲無染疫女病人送往收治染疫病人嘅亞博館，抵達後約一小時才發覺出錯，病人被安排重回伊院，但成了新冠密切接觸者。阿哥，呢啲咪典型嘅「瞎折騰」囉！希望婆婆吉人天相。

疫慌下人心惶惶，希望當局多加留意！疫情愈是嚴峻，愈要發揮「視病猶親」嘅精神，才可減少不必要嘅失誤！防疫以來，通關無望，百業蕭條，搵唔到食。呢，有11歲童喺灣仔鵝頸橋天橋下彈結他賣藝，只為籌集學費，結果感動萬人！疫慌下悲情城市一角落，猶幸仍閃亮着人性奮進自強一面！