功夫茶：樓上吧毒品溫床　禁不止實有景轟

駝背夾直冇可能！這好比趕鴨子上架，係強人所難！之不過打擊樓上吧，咁多年嚟，冚極不見絕迹，掃極都恍如野火燒不盡，春風吹又生。樓上吧，無論警方點打擊及如何掃蕩，港九新界都遍地開花！

講真，樓上吧不論有牌冇牌，根本就不應該存在，尤其喺民居嘅大廈，除咗滋擾及存在火警等隱患，大家從過去發生嘅新聞，都可以見到警方檢到嘅又點會淨係啤酒咁簡單吖？樓上吧藏污納垢，一向係毒品溫床，亦經常發生風化案件。樓上吧除咗販賣酒水，有些更巧立所謂「藥房」，阿哥，葫蘆裏賣甚麼藥？大家心照喇！

各位，歹徒販毒手法層出不窮，樓上吧利用毒品「養雀仔」荼毒青少年，亦非乜嘢秘密；佢哋又蠱蠱惑惑，將毒品分拆，小量小量咁賣，一來便於收匿隱藏；二來即使畀警方捉到，就死口狡辯「自用」，而警方拉親都係魚毛蝦仔，背後黑幫大佬就從冇觸及，甚至逍遙法外，令人不禁懷疑係咪有警黑勾結，呢啲樓上吧成為毒品溫床，早已係黑幫惡勢力嘅經濟來源，掃極都翻生，令人有理由懷疑係咪有保護傘？

呢嗱！港島總區反三合會行動組聯同灣仔警區反三合會行動組，日前喺區內展開代號名為「犁庭掃穴」及「五角」行動嘅反罪惡行動，針對區內領有酒牌嘅場所作出突擊巡查。巡查期間，發現駱克道及謝斐道有兩間樓上吧正在違規營業，酒吧內共有兩名負責人及一名職員。兩間酒吧合共15男3女顧客，年齡由21歲至59歲，涉嫌違反第599F章及第599G章有關場所及禁聚令規例，警員遂向佢哋發出定額罰款通知書。

值得留意嘅係，行動期間，一名36歲姓周男顧客亦涉嫌阻撓警員執行搜查令進入場所搜查並作出反抗，阿哥，條友擺明身有屎啦！佢被警方以「抗拒或故意阻撓執行職務的警務人員」罪名拘捕，係咪真係「阻差辦公」咁簡單呢？據悉所有被捕人將會被通宵扣查及進一步調查。功夫茶真希望能揪出幕後「大佬」，否則又係捉一、兩條魚毛仔有鬼用咩？即使個行動叫「冚家產業一掃清」又如何？第二日咪又係酒旗飄飄！

各位，疫慌持續逾兩年，近月更有變種病毒來襲！咁多樓上吧無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期雖多次採取「雷霆萬鈞」執法行動，惟冚之不盡！功夫茶覺得樓上吧不論有牌冇牌，根本係毒品溫床、罪惡淵藪！警方打擊罪惡務盡，要有涸澤而漁、焚林而獵嘅大無畏及決心，好似內地打貪防腐，蒼蠅老虎一齊打，連根拔起，咁，樓上吧就不至於冚極都有，香城無處覓毒窟啦！