世界視線：橡皮圖章得個擺　國際組織已崩壞

俄烏戰爭牽涉巨大政治經濟博弈，西方傳媒當然要每日鋪天蓋地報道，來營造有利自己的輿論風向。世衞總幹事譚德塞似乎對此看不過眼，突然狠斥全球只關注烏克蘭戰事，但並無認真看待其他人道危機，例如其祖國埃塞俄比亞北部泰格瑞州局勢等，凸顯世界對待黑人和白人有別。譚德塞說得慷慨激昂，惟美英主流傳媒對其「倒米」發言並不買帳，紛紛作冷處理報道。

人類只有膚色語言之別，絕無高低優劣之分。但實際上呢？譚德塞直言不諱地指出，世界並沒有以同樣的方式對待人類，坦言對不公現象感到痛心。但他的呼喊對西方而言猶如放屁，只因在以美國為首的白人霸權主導下，聯合國早已淪為政治工具，對美國的制約也是微乎其微，對緩和國際緊張局勢及解決地區衝突自然是束手無策，亦無助對抗無處不在的種族主義。

美國在冷戰結束後成為世界霸主，不斷繞過聯合國對一些國家進行制裁甚至軍事打擊，2003年以伊拉克擁有大殺傷力化武為由，在未獲聯合國授權下攻打對方；2011年照辦煮碗，在未得到聯合國安理會投票批准下入侵利比亞並推翻其領袖卡達菲。多年來美國野蠻行徑令中東多少無辜百姓傷亡，但涉事的歷任美國領導人從來未為此而受罰，聯合國彷彿也對此視而不見。是這些人命不值一提，抑或是美國可以隻手遮天？

至近期俄烏戰爭爆出疑點重重的布恰事件，美國不由分說地把矛頭指向俄羅斯；當莫斯科主動要求安理會開會討論，輪值主席國英國卻斷然拒絕。之後的操作，已是聯合國大會通過決議案，暫停俄羅斯在人權理事會的成員資格。在美西方抹黑及妖魔化下，聯合國連讓俄羅斯證明清白的機會也沒有，還有甚麼存在價值？

說到底也是誰大誰惡誰正確，儘管美國國力逐漸衰退，但在軍事、經濟和科技實力上仍是世界一流強國，同時在安理會內擁有一票否決權，故即使美國國內充斥着種族歧視引發的侵犯人權、種族主義、警暴等問題，聯合國也只能隔靴搔癢發表甚麼報告作循例譴責，實際上是奈何不了。