正論：禁區證疫下生財　警塞責助長歪風

踢一踢、動一動，一直是港府施政作風。本報去年獨家揭發有人在網上收費代辦大嶼山禁區證，涉嫌行使虛假文書牟取暴利。事件揭發後，警方終於有所行動，拘捕多人，惟事隔一年，同類情況死灰復燃。禁而不止，則刑罰侮。執法部門不踢不動，固然助長非法歪風，但要是當中有私相授受、包庇勾結，則對法治的破壞力更不堪設想。

這樣說並非無的放矢。過去屢有法庭案件，反映執法人員與黑社會或非法分子互相勾結，收取利益私通包庇，大嶼山禁區證賣通街，同警方執法不嚴絕對脫不了干係。本報去年4月圖文並茂踢爆有不法分子在網上兜售「大嶼山封閉道路通行許可證」，聲稱以當地居民身份替人代辦禁區證，毋須有大嶼山地址，只需提供車主身份證或商業登記證，以及進入大嶼山的車輛登記文件，約兩周便能取得禁區證，警方其後以涉嫌「行使虛假文書」拘捕多人。惟最近又有讀者向本報報料，指代辦禁區證在網上翻生，一車每年收費為6,800元，比去年的6,200元更驚人；亦有公司推出自駕遊方案，索價1,080元讓市民租用包含一日禁區證的私家車，比向運輸署申請收費僅75元的一日禁區證貴出許多倍，堪稱牟取暴利。

當然，賠本生意無人做，殺頭生意有人做，這些代辦人員或公司鋌而走險，全因覷準疫下港人「屈到病」的商機。疫情肆虐和嚴苛的社交距離下，熱衷旅遊的香港人已有接近3年過着「足不出戶」的封關生活，路路不通，惟有轉往新界或離島抖抖氣。但因為經運輸署批出的自駕遊許可證數量非常有限，一證難求，於是乎，禁區證收費代辦轉趨猖獗，收費再高依然有價有市。事實上，運輸署去年批出26,500張禁區許可證，較未有疫情的2018年和2019年分別多出20%和14%，據悉正是有當地業主覷準商機，甚至將禁區內物業間成多間劏房，再利用各劏房的電錶申請禁區證，變成一個單位可獲發多張禁區證再提供予外來市民，無本生利。

無可否認，運輸署對禁區證申請大幅飆升不問緣由照批可也，擺明監管失職，但警方一陣風式執法，沒有持之以恒，沒有阻嚇力可言，同樣難辭其咎。情況就和掃蕩無牌樓上吧、非法賭檔、派對房等大同小異，警方看似積極執法，隔三差五便「拉人封艇」，但這些非法場所不旋踵又告復業，掃極都有，完全沒有收斂。非法活動背後大都與黑社會有關，甚至由黑社會操縱，偏偏警方執法軟手軟腳，風風火火拘捕一批魚毛蝦仔後就此打住，幕後黑手則逍遙法外，難怪有人質疑，當中是否涉及警黑勾結。代辦禁區證的性質看似不至於太惡劣，惟要是背後隱藏着執法人員與不法分子私相授受，對法治的損害一樣極為嚴重。

再說，新界或離島地區被劃為禁區不是無緣無故的，這些地區可能是邊境，可能是受保護區域，亦與道路不適宜大量車輛行駛等原因有關。一旦有外來車輛在禁區發生嚴重交通事故、破壞環境或造成治安問題，該當何罪？