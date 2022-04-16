香港社會是善忘的，或許移民社會是這樣，也許香港經歷回歸的大轉變，對以往容易忘記或忽視。

香港現時的住房問題，始自中英談判。在此之前，麥理浩新政改革，使香港社會從19世紀殖民地落後的境況現代化，房屋也有十年計劃，只是英國未能在談判中爭取不平等條約續約，新政中途而廢，十年建屋計劃也沒有完成，反而由英國人一手推動香港房地產的興旺投機。現時的住房問題，始因在此。

上世紀70年代香港沒有四大地產商，也沒有房價飆升，造就多少億萬富商。殖民地政府在英國主宰下，抑制房地產的發展以穩定社會，一是50年代開始興建的公屋已使香港一半人口安居；二是租金管制，使私樓不能炒賣，也保障私樓住戶安居；三是沒有鼓吹購置物業，港人不需要把幾十年的未來收入押在房產，讓地產商與銀行賺取暴利，藏富於民而不是藏富於地產商與銀行，公屋居民可以通過儲蓄與努力，創出香港早年的經濟繁榮和人才輩出，這是殖民地政策意料之外的效果。

中英談判以來的40年，香港繁華的利益大部分被地產商攫取，港人的辛勤只換來淺窄擠迫的居所，卻付出大半生的血汗。或許看着樓價有財富感覺，但沒有出售，財富也是虛假。殖民地政府與特區政府和地產商、銀行一起鼓吹置業，卻是把港人部分收入通過樓價，轉化為政府的儲備。地產商、銀行的龐大收入與資產，香港整體社會卻負上債務，高成本生產與生活，和低質素的社會與個人生活。近10年歧視、壓抑公屋，更變本加厲，也因此逼出社會矛盾。

特區應要聽從中央住房不炒的大政策，參考新加坡的成功例子，在新一屆政府開始，重建公屋政策，使中下階層可以安居樂業，藏富於民，也使貧民子弟有發展的環境與機會，並且可用擴建公屋來倒逼私樓，抑止私樓價格漲勢。

不盡快解決中下階層的住屋問題，不以公屋而用居屋等把公營房屋市場化措施，都不可能使平民安居樂業，使社會騰出更多的資源來推進社會升級轉型、生活質素的提高。香港不可能在回歸25年後，還是資本肆虐、老百姓吃苦的地方。「一國兩制」的資本主義，一制不能是野蠻資本主義，應該與內地社會主義的一制同時並進，至少不能比70年代麥理浩的殖民地新政更為落後。