2015年7月1日，全國人大常委會作出決議，定出每年4月15日是「全民國家安全教育日」。這個決議，當時並未引起香江府衙的重視，媒體更是鮮有宣傳。今年的4月15日，「全民國家安全教育日」在香港連續第二年舉行，這是因為2020年中《港區國安法》實施。不難想像，如果沒有《港區國安法》，沒有平息反修例暴亂，「國家安全教育日」的活動，在香港不知會拖到甚麼時候。

由這件事可見，回歸以來的「港人治港」距「愛國者治港」的要求相差多遠。長期以來，所謂「港人治港」，就是港英餘孽治港，這是不爭的事實。「港人治港」沒有「國家意識」、「國安意識」，而且牴觸甚至抗拒「愛國教育」，一個重要原因，就是回歸後香港還是沉浸在英國殖民主義文化的影響中，從經濟基礎到上層建築、從官方到民間，都是如此。殖民主義不除，反中亂港勢盛，愛國愛港難興。

為此，《東方日報》最先大聲疾呼，而且具體指陳，例如香港紀律部隊廢除英式步操，採用中式步操，就是經過《東方日報》倡議多時撥亂反正。如今，在「國安教育日」，香港海關、入境處、懲教署、消防處、政府飛行服務隊及警務處等6大紀律部隊，透過旗下或合作的青少年制服團體，向年輕一代灌輸正確的國安教育訊息，讓他們更會學習中式步操，充分體現國家情懷。這樣的成果，是《東方日報》2020年7月起提倡要撥亂反正，紀律部隊改行中式步操，避免讓人有港府縱容公務員有戀殖心態的觀感，經多次倡議才取得的。

然而，去除殖民地影響仍然道遠，頑抗力量仍很強大，回歸後，香江體制內最大、最頑固、殖民地色彩最濃烈的堡壘是司法領域，法官戴假髮穿袍的殖民地色彩，比紀律部隊英式步操更扎眼，更不像話，更亂了體統，更能為殖民地影響起保護作用。按理說，法官除假髮比警隊換步操要省事得多，為何就這麼難？