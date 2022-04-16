日本前首相安倍晉三最近不甘寂寞，頻頻對台灣問題說三道四。他日前又在美國報章撰文，聲稱俄羅斯入侵烏克蘭讓許多人想起中國大陸與台灣的緊張關係，美國是時候明確表示將會保衞台灣免受中國「入侵」。安倍喋喋不休，無非想唆擺美國放棄「戰略模糊」，好為日本和台灣壯膽。其陰謀詭計會得逞嗎？恐怕是一廂情願，枉作小人。

正所謂，皇帝不急太監急。小日本對台灣問題如此緊張，主要不是擔心別人，而是擔心自己，安倍聲稱「台灣有事等同日本有事」，已暴露了內心的虛怯和焦慮。其實也難怪，面對日益強大的中國，小日本惶惶不可終日，卻又無計可施，除了狐假虎威拉美國壯膽，再也沒有其他能耐。問題是，美國從來都是打自己的算盤，豈會那麼容易被日本擺上枱。在烏克蘭問題上美國拒絕軍事介入，在台灣問題上也不會不知輕重，畢竟當今中國綜合實力遠勝俄羅斯，在自己家門口根本不怕任何對手，老美狂妄歸狂妄，絕對不敢輕舉妄動。那些一心以為美國大兵會替台灣賣命的台獨分子，分明是腦袋有問題。

最重要的一點是，烏克蘭是主權獨立國家，而台灣不是。安倍自己也明白，世界上大多數國家不承認台灣是一個主權國家，日本和美國也不例外。既然如此，台灣問題純屬中國內政，怎能稱為「入侵」？關小日本何事？美國又以甚麼名義介入？

上帝欲其滅亡，必先令其瘋狂。俄烏戰爭爆發以來，小日本異常囂張，竟同時挑釁兩個強鄰，一面跟隨美國主子極限制裁俄羅斯，一面在台灣問題上不斷觸碰中國底線。他們也許忘記了，過去欠下中國的血債至今未還。中國人雖然不記仇，但架不住小日本一再挑釁，終有一天新仇舊債一起清算，到時候安倍也許才會真正明白何謂「台灣有事等同日本有事」。這是危言聳聽嗎？不妨拭目以待。

從另一個角度看，安倍的言論倒是提醒了大陸當局，在台灣問題上不動手則已，一動手就必須以雷霆萬鈞之力，務求速戰速決，首戰即終戰，令美日沒有機會介入。俄羅斯在烏克蘭陷入苦戰，既是因為輕敵，也是因為準備不足，加上顧慮重重而不敢使用太多重型武器。北京必須吸取相關教訓，做最好的準備、最壞的打算，哪怕事前把困難估計得充分一些，也勝過臨陣磨槍。