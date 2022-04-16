李家超參選特首選舉後，政務司司長一職出缺，林鄭月娥一直推說交由中央決定，直到日前的疫情記者會被記者追問，始和盤托出已收到中央通知，現屆政府只餘3個月任期，中央決定不任命政務司司長；而她在徵詢中央意見後，亦決定不作署任安排，職位會處於出缺狀態直到下屆政府，對中央決定「不反對」云云。

然而有看記者會的人都會感到，林鄭口說「不反對」而不說「贊成」，顯示其內心意難平。有指林鄭力薦頭馬聶德權出任政務司司長，冀提早插旗讓愛將過渡到下屆，奈何中央並不買帳，沒有答應，林鄭亦「禮尚往來」，決意不推薦外傳的大熱門保安局局長鄧炳強，於是政務司司長一職惟有懸空。林鄭甚至在記者會上有意無意吹噓自己，貶低政務司司長的重要性，說成所有決策都是由自己拍板，政務司司長頂多負責執行和「同內地對接一下」，加上未做特首前亦長期擔任過政務司司長，意謂早已駕輕就熟，有關職位可有可無。

這不過是林鄭跌落地揦番拃沙，政務司司長貴為一人之下、萬人之上，是特首的左右手，怎麼可能可有可無？否則怎會傳出力薦愛將攝位的消息？然而林鄭就是死要面子，死剩把口，暗貶之前一直擔任此職的李家超，再明讚自己，其唔衰得、好勝和剛愎自用表露無遺。

其實，早在中央援港抗疫之初，徵召李家超等人北上後成立5個專班，鄧炳強被委以重任，卻見林鄭在他們回港翌日即將中央旨意全盤推翻，踢走鄧炳強，再安插聶德權、邱騰華入局。現在讓政務司司長職位出缺，不過延續其一貫對中央明頂暗抗的作風而已。有人連任無望，再無後顧之憂，跟下任特首以至中央抬槓之事恐怕陸續有來。