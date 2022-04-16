早前，新冠肺炎第5波疫情在香港肆虐，一天的確診宗數達幾萬宗，檢驗病毒的快速測試劑全城熱搶。有移民台灣的香港網上時評人，見到商機難得，便購入大批當地製造的測試劑，越洋不停向港人兜售，每盒取價港幣198元。

不過，這位意圖趁火打劫的「黃絲」KOL可沒想到，香港背靠祖國，貨物供應不虞匱乏，中央的援港措施一出台，各種測試劑便源源不絕運抵，坊間每盒的售價由原本六、七十元，急降至一、二十元，政府和許多團體甚至免費派送。

早陣子大量囤貨，滿以為可以向港人傾銷的KOL，便急如熱鍋上的螞蟻，手上的貴價測試劑，不知該如何銷去。一、兩星期前，他惟有天天叫賣，每段視頻都在做宣傳，務求使每盒售價仍近200港元的測試劑，能盡快找到足夠的笨顧客去承接。

詎料，正當那位KOL叫苦之際，蔡英文政府卻幫了他一把。近日台灣爆發新冠疫情，本土每日的確診個案正以幾何級數上升。爆疫本來不奇怪，筆者已多番強調，最終可能沒有一處地方，能夠逃過新冠變種病毒Omicron的侵襲。奈何蔡政府後知後覺，事前竟然沒有為居民準備足夠的快速測試劑，現在一劑難求，台島自給尚且不足，還哪有多餘的可以運來香港賺取港幣？

除了測試劑不足之外，台灣的進口新冠疫苗也不夠，德國製的復必泰大抵已經打完，其他疫苗又未獲批可以為幼童接種。一眾小朋友面對來勢洶洶的疫情，家長們只得光焦急。

香港政府再不濟，最少能保障此地物資充足，更不會缺乏疫苗。寶島政客卻大多只會搞政治而不會幹正事，想移民當地的港人，你真係要諗清楚先好！