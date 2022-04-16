政府日前公布下周四起分階段放寬社交距離措施，又是管的太多太細，卻又未能提供詳盡適切的講解，單是戲院的復業安排已夠複雜，為市民和業界帶來大堆問號，與其說是防疫鬆綁，倒不如說是另一趟的讓人如墮五里迷霧。

據食衞局表示，4月21至29日打了一針已可入戲院看電影，4月30日起至少需要已接種兩針才准入場，林鄭更「貼心」得容許戲院推出特殊場次給3針者在場內飲食。作為管治者，下達指示必須簡單明確，在上者的指示愈複雜，在下者只會愈撞板，AO治港與補漏拾遺、梅菲定律結下不解緣，不是沒原因的。過去雖有不少說法指戲院賣爆谷、小食獲利甚豐，但戲院零收入已經多月，盼望一併招來一針、兩針、3針客，也不情願向3針客搞爆谷大傾銷特殊場次。港官竟然要管到3針有得食爆谷，那是阿茂整餅、雞腸小肚，製造混亂與特權。

何況只要看看接種人口，已打3針者比一針、兩針者少，但3針後染疫、重症、死亡仍時有所聞。隨着4針開打，4針後染疫、重症、死亡已是指日可待、下期上映，屆時像時裝設計師鄧達智那樣，前年染疫，去年打了兩針，但因為官僚做事僵化，至今仍被拒打第3針，結果被摒諸門外的電影兼爆谷愛好者只會更覺氣頂。

本地戲院於疫情前也有提供包場服務，像時裝設計師、知名男高音等頭幾波染疫人士，又或高消費力的非3針族，港官能否容許戲院彈性處理？包場一人看戲、食爆谷，可傳染給甚麼觀眾？香港電影工作者總會發言人田啟文指出，綜觀全球數據，戲院均不是爆疫高危地點，過往沒有因看戲而爆出感染群組。港官谷針時就拿外國數據說事，惟與谷針相違背的數據，市民只能自行找方法擴闊視野。