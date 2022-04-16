中央政府援港抗疫中醫專家組組長、中國科學院院士仝小林建議香港要健全政策保障體系，促進中醫藥更好發揮防疫作用，提出非常形象化的「三易」要求，真是一針見血，拮中香港醫療體系死抱港英殖民地遺留下來對中醫藥的歧視文化和排擠死穴。

仝小林闡釋「三易」的具體內容要求正正是百姓所需、香港所要，一是易懂，他建議港府加大對中醫藥的宣傳普及，使市民明白易懂選擇和使用中成藥；二是易行，他要求統一方艙醫院和暫託中心等隔離處所使用的中醫藥診療方案，以便加強培訓和推廣，促使更多中醫藥抗疫人員規範診療；三是易得，他要求港府必須豐富中醫藥訊息，廣傳診治服務網絡，讓市民容易得悉中醫藥的資訊，容易得到中醫藥的服務和藥品。仝小林的「三易」，若從反面去讀，正正是恰當地批判中醫藥在香港受歧視、受排擠的不公平及不科學處境，可見在港推廣中醫藥及中西醫結合是難難難，要打硬仗打難仗。

第5波疫情瘋狂肆虐時，政府醫院急症室不幸中招患者通宵排隊也不能收治，私家醫院和私家醫生拒收診發熱病人，當時香港也未有任何治療的特效西藥供應，年長的高危患者中招人數暴升，安老院舍淪陷，許多照顧者和醫護染疫。就在此時，民間智慧發揮作用，市民自行推廣中成藥「連花清瘟膠囊」救命，使大多數患者紓困解毒，減輕症狀或痊愈，人們紛紛搶購作為看門口的平安藥。本月初，政府全民派發抗疫服務包，這款中成藥也成主打抗疫瑰寶，但曾幾何時，衞生署竟以未註冊為藉口，要銷毀國家所贈的同款中成藥，真是豈有此理！可見貫徹仝院士的「三易」並不易，必須在港堅持打硬仗、打難仗、打持久戰！