尋日係「全民國家安全教育日」，老朽在螢幕上見到灣仔金紫荊廣場嘅升旗儀式，已改中式升旗禮，確為香港帶來一番新氣象！腦海忽地閃起毛澤東兩句詩：喜看稻菽千重浪，遍地英雄下夕煙！

本報一向高瞻遠矚，深感去除殖民色彩之必要，而令人心真正回歸嘅第一步，就係要採用中式步操。東方倡議多時，眼見中式步操近年備受重視，各紀律部隊亦相繼轉用，並在結業會操等重要場合表演，實在可喜可賀！正如阿爺話齋：不忘歷史才能開闢未來，善於繼承才能善於創新。

政者，正也。呢個「正」，就係「端正」嘅意思，孔子認為，為政者如果自身嘅行為端正，毋須下命令，百姓也會按他的意旨去做；若然自身的行為不端，即使三令五申，百姓也不會服從。可見潛移默化不可忽視，是以本報覺得透過學習中式步操，向年輕一代灌輸正確嘅國安教育訊息，除了助青年走向正途，更使他們充分體現國家情懷。

本報力倡要洗去殖民色彩，也質疑「禮賓府」為何不改名「特首府」？名不正， 則言不順也；主客不分，豈能稱善？此外，亦應統一政府部門名稱嘅用字，例如「署」及「處」字，若能明確區分，像目前民政事務總「署」轄下設十八區民政事務「處」，地政總「署」轄下設地政「處」及測繪「處」，便予人清晰之感，蓋主從關係一目了然，亦能提高行政效率，且便於與內地接軌。

至於司法去殖，法官應脫假髮除袍，服飾與內地法院看齊，必令兩地關係更進一步，本報「正論」及「功夫茶」都真係講到口水乾。當然，如果法庭審訊使用市民熟悉嘅中文進行，咁就更親民！政府反身而誠，「一國兩制」必行穩致遠。