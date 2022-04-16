假難民禍害香港多年，他們利用免遣返聲請機制留港。過去8個財政年度，港府已使用公帑高達72.7億元。早前港府更為在港免遣返聲請人提供免費接種疫苗，做法等同狂燒公帑。

事實證明，假難民濫用免遣返聲請機制留港，遺禍社會，他們既從事黑工，搶走本地工人飯碗，更涉及藏械、打劫、傷人、販毒等罪案，無日無之，甚至協助黑社會為非作歹，在街道聚集滋擾市民，嚴重影響本港治安。

據政府統計，2020年本港總體罪案為63,232宗，同期有934名免遣返聲請人士被捕，較2019年上升42%；2021年有約929名免遣返聲請人士被捕，多涉及店舖盜竊、爆竊、傷人、毒品、黑工等案件。

保安局預計，2022至23年度將用12.62億元處理免遣返聲請及相關工作，較上年度增加逾1.83億元，增幅近17%。當中「公費法律支援」項目增幅接近37%，由上年度的1.33億元，增加至1.82億元；而「人道援助」項目，本年度預算需6.98億元，大幅增加約20%。

為甚麼法律援助署把關不力？有立法會議員表示，香港每年花約10億元在免遣返聲請人士上，僅少數獲確立，當中有假難民更「走精面」，濫用法援程序，司法覆核更成為留港護身符，法律援助署在過去3年批出的司法覆核案件已花逾億元公帑，令人質疑該筆公帑用得好「冤枉」。她又指有律師樓涉嫌包攬訴訟，教唆假難民甫「落機」即舉手提出聲請，及後再申請法援，以上法律開支猶如「倒錢落海」，造成財政的無底深潭。

法律援助署責無旁貸，必須嚴格把關，杜絕律師樓包攬訴訟的不法勾當，認真謹慎批出法援，確保公帑用得其所。

根據《2021年入境（修訂）條例》，飛機擁有人及代理人若運載未帶備有效旅行證件抵達香港的乘客，最高可處罰款10萬元。僱主若僱用非法入境、逾期逗留或被拒入境者，最高可處罰款50萬元和監禁10年；有關公司董事、經理、秘書、合夥人也可能負上刑責。

現時免遣返聲請的積壓個案愈來愈多，分別為原訟法庭有7,000宗、上訴法庭有400宗、終審法院有300宗待處理。另外，1,244宗申請個案已經處理，只有30宗獲批予許可，佔已處理個案的2.4%。

無可置疑，假難民問題對香港已經造成黑工和治安問題，嚴重影響市民的正常生活，而且浪費大量公帑。特區政府必須盡快落實方案解決問題，包括提高入境處的審核效率、防止拖延、改善酷刑聲請上訴委員會的程序和職能，以及加強源頭堵截、執法、遣送、羈留聲請人，有效縮短假難民留港時間，減少政府支付生活費，設立收容中心等等。期望特區政府早日提出明確時間表，結束滯港假難民問題。