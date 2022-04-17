世界視線：充公財產拒絕還　強盜行徑無汗顏

俄烏衝突爆發後，美國對莫斯科施以全方位極限制裁，並肆意沒收俄國富豪及公司私有財產。白宮國家安全顧問沙利文日前表明，華府不打算歸還已沒收的俄羅斯寡頭資產，聲稱會「以一種更好的方式」來使用相關巨款。私人財產不受侵犯，是放之四海皆準的普世價值。但看到沙利文侃侃而談後，世人才理解到這句話對山姆大叔的意思，是「我的財產不容侵犯，你的財產可隨便巧取豪奪」。

沙利文似乎也不介意撕下遮醜布，面不改容地向記者派「定心丸」：「請放心，我們的目標絕不是把它（俄富豪資產）保留一會，然後全都還回去。」又預告在未來一、兩周內將出台措施，以打擊躲避西方對俄制裁的公司。那麼這些俄國富豪「不義之財」，會否用作資助烏克蘭的戰後重建呢？或許白宮發言人心想，講錢傷感情，索性不對此作回應。

事實上，華盛頓對於私自處理國家或個體財產的這種強盜行徑，早已是駕輕就熟。美國去年結束在阿富汗長達20年的所謂反恐戰，非但沒對當地傷亡的平民賠償，後來甚至自作主張，解凍阿富汗央行在美70億美元資產，把其中一半分給911恐襲受害人，另一半用來設立甚麼信託基金。阿富汗人把錢全部取回是天經地義，但美國自把自為將錢還一半扣一半，這不算偷竊算甚麼？

一場俄烏戰爭，進一步揭穿美國和西方的各種謊言。華府不斷對局勢煽風點火，又慫恿爛頭蟀及盟友「落場」，自己卻堅拒參戰，無非是一心抓緊機會賣武器，藉機對俄制裁再制裁，繼續發戰爭財。華府在俄烏戰爭中動輒利用美元霸權揮動制裁大棒，肆意妄為的做法雖換來近利，卻同時加速損害自身信用，全球央行紛紛降低美元在外匯儲備比例；為免步俄企及個人資產被西方強搶後塵，不少外企及富豪也急急從西方離場。

現時俄國率先擺脫石油美元，中國和沙特重提中方與海合會自貿及一帶一路協議，意味美元霸權時代已出現裂痕。作為世界級劫匪，美國窮富通吃，上至富豪財富，下至阿富汗救命錢。但善有善報，惡有惡報；不是不報，時辰未到，美國的惡行遲早要還。