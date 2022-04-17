正論：經濟冰封通關難　破產失業陸續來

復活節長假期展開，全港各處皆見人頭湧湧，看似恢復生氣，然而社會深層次問題不解，「小陽春」只會曇花一現。實際上，本港失業及破產數字顯著上升，工會更預期即將公布的最新失業率隨時衝上5%。難為港府還擔心人流太多致疫情反彈，完全不知民間疾苦，港人不是病死而是餓死恐將一語成讖！

食衞局局長陳肇始昨日又跑出來大講廢話，一方面聲稱港府已平衡公共衞生風險，認為放寬社交距離後風險可控，醫療系統承受得到，另一方面又承認非常擔心疫情反彈，尤其是復活節長假期有很多市民外出，加劇傳播風險，呼籲市民不要去人多擠迫的地方云云。其實，別說市民長期「足不出戶」隨時「屈到病」，就看最實在的經濟情況，當知再不放寬社交距離措施，盡早綢繆通關，必然全城攬炒。

這樣說絕非危言聳聽。政府統計處早前公布，去年12月至今年2月經季節性調整的失業率為4.5%，比去年11月至今年1月上升0.6個百分點；就業不足率亦上升0.5個百分點至2.3%。然而有關數字嚴重滯後，未能反映即時實況，本周四公布的今年1月至3月失業數字恐怕更加驚人。有工會預料失業率或突破5%關口，失業人口由現時約15.8萬再增數萬至20萬人，而就業不足的市民更是不計其數。

與此同時，破產管理署最新統計顯示，截至今年3月，破產呈請書達1,190宗，發出接管或破產令宗數亦有968宗，經批核的個人自願安排個案則有70宗，全部都較前有增無減。至於去年申請破欠基金的欠薪獲批宗數高達2,759宗，較前年的2,126宗急升近三成。所有數字無不反映本港經濟和就業情況急劇惡化，倒閉、結業、破產潮此起彼伏，由老闆到打工仔皆情況堪憂。

事實上，從剛截止申請的一萬元「臨時失業支援計劃」合共收到47萬宗申請，較政府估算的30萬宗激增57%，已可反映本港真實失業情況，遠比官方公布的失業及就業不足人口高出許多。好好的香港淪落到民不聊生，除了疫情肆虐，港府寬嚴無度的防疫政策絕對是罪魁禍首。儘管港府表明本周四將如期實施第一階段放寬社交距離措施，食肆、戲院、美容院、健身室等獲准恢復晚市和重開，但遲來的「皇恩浩蕩」挽救不了許多中小企。僅飲食業，今波疫情下已有約500間食肆倒閉，就連供應商也捱不住，據悉結業多達200間。遑論疫情期間從業員被迫停薪留職，手停口停，苦不堪言。

說到底，放寬社交距離措施只是重振經濟的基本步，要真正讓百業復常還需活水打救。很可惜，港府抗疫無能，病毒更倒灌傳入內地，中港通關遙遙無期。以本月初為例，港人出境到內地及澳門人次每日不足500，比去年同期每日過千進一步下跌，加上國際通關依然未有寸進，僅靠「塘水滾塘魚」必然無以為繼。新政府必須正視問題，打救經濟，盡快通關。