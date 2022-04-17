功夫茶：特區兩大毒瘤　點解掃極都有

古有周處除三害，依家特區就有兩大毒瘤。功夫茶將佢哋一齊聯想起來，表面上好似風馬牛不相及，其實細心諗落，三害和兩毒瘤，本質上一樣都係害人，之但係，何以古人「三害」可以徹底掃去，而香江「兩毒」卻成吊靴鬼難除？

各位稍安毋躁，且聽功夫茶慢慢細說。嗱，尋日功夫茶先講完樓上吧係毒品溫床、罪惡淵藪，警方掃極都如野火燒不盡，春風吹又生；港九新界無不遍地開花。日前喺灣仔冚咗兩間，話口未完，說時遲，那時快，葵青警區反三合會行動組根據線報及深入調查後，於尋日凌晨突擊搜查葵涌健康街一工廈單位，又搗破一間無牌樓上吧；行動中，警方拘捕酒吧一名21歲男負責人及票控場內20男18女，年齡由17歲至30歲，涉嫌違反第599F章有關場所禁聚令規例，佢哋全被扣留調查。

樓上吧藏污納垢，更係毒品溫床，呢個毒瘤除之不盡，而另一毒瘤假難民、南亞幫又經常出來搞搞震！佢哋絕對唔係懶癡纏、博可憐之輩，而係有殺錯、冇放過勢兇夾狼嗰隻，呢嗱！尋日凌晨，一名59歲姓莫男子報案，指佢喺旺角西洋菜北街亞洲大樓對開，遭6名南亞裔大漢用櫈及拳頭施襲，當場受傷流血，兇徒得逞後截的士逃去無蹤！警方初步將案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」，正向事主了解案發經過，並翻查現場天眼片段追緝兇徒歸案。阿哥，冇搞出人命，算走運啦！

各位，南亞假難民纏港禍港多年，佢哋不但濫用免遣返聲請程序，留港做黑工與港人爭飯碗，甚至加入黑幫從事非法勾當，劣迹斑斑。政府多年來浪費數十億元公帑養佢哋，被形容係「倒錢落海」，而港人貼錢買難受！功夫茶走筆至此，都真係百感交集！唉，周處除三害，個故事曲折得嚟幾有寓意㗎！所謂「三害」，除咗係周處家鄉義興嘅河中巨蛟、山中大虎，原來居首嘅竟然係佢自己！因為周處年輕時兇蠻愛生事，被鄉人視為禍首。三害之首嘅周處，居然以一己之力除去巨蛟和大虎二害，改惡從善，呢個結局出人意料，卻又在情理之中。蓋知恥近乎勇也。

呢，三害可掃除，何以特區兩大毒瘤，卻搞咁耐一啲符弗都冇？講到尾，樓上吧掃極都有，反映警方冇除惡務盡嘅決心，甚至被質疑充當保護傘，每次行動只捉蝦毛魚仔交差，假如蒼蠅老虎一齊打，咁樓上吧必冚家產業一鋪清袋啦！至於假難民及南亞幫呢個治安毒瘤，問題一如除三害之主角，周處知恥又有自知之明，而本屆政府欠嘅就係周處呢兩個特質，處理假難民一味吹水靠拖，試問兩大毒瘤又有乜辦法唔長期拮眼拮鼻吖！