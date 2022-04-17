俄烏之戰已變成了完全的美國北約與俄羅斯之戰，烏克蘭的軍隊已由北約的顧問指揮，烏國議會更剛剛通過法例，容許外國人擔任國家軍事及情報局高職，公開地把軍隊外國化。

連同政府內閣都以美國人為主，烏克蘭政府便是傀儡政權，美國北約提供國際僱傭兵、武器，軍隊的運作依靠美國北約的情報，從事電子戰的是境外美軍與北約基地，也與美國提供的人造衞星系統緊密結合。烏克蘭變成只出部分軍力和政府高層作文宣表演，美國北約才是戰爭的主角。剛剛烏軍襲擊俄國境內村落，早前轟炸俄境內石油儲存，也擊沉俄軍戰艦，烏軍似乎在反攻。與此同時，美國策劃下，烏克蘭、波羅的海三小國與波蘭在籌組小北約，德國總統要求參加會議，卻被烏克蘭拒絕，彷彿是要排除德國，好讓它們可不受有德、法參與的北約、歐盟的制約。烏克蘭危機似有擴展成為歐洲大戰之勢。波羅的海三國作用不大，卻可用它們的軍隊，或冒充的僱傭軍攻擊白羅斯與俄羅斯，特別是俄國「飛地」加里寧格勒。而波蘭出兵入烏，戰爭便擴大。

烏克蘭危機是美國籌劃攻烏東而引俄啟戰火，若波蘭等出兵襲擊俄境和在烏的俄軍，普京領導下的俄國會怎樣反應？俄軍難以動員全國參戰，因要防北約偷襲，最直接便是依普京所言動用戰術核武器。不過俄羅斯用戰術核武要防美國反擊，毀滅美國在歐部署的核武會是不能不考慮的先發制人策略，這便是歐洲大戰了。

美國引俄羅斯出兵烏克蘭，亦可引其動用戰術核武器來避免戰敗，代價便是歐洲。會不會是美國借機用核武摧毀俄羅斯，賠上歐洲，卻同時消滅俄、歐兩大競爭對手？若能這樣做，餘下的中國便好收拾了！歐洲大戰不涉美國本土，只是另一場二次大戰，美國可坐享其成，在俄國之後，便可把中國當作日本那樣攻打。美國打中國也必然用核武器，不會作常規戰爭，中國可怎樣應對呢？

中俄應可看到美國的企圖，俄羅斯被迫動用戰術核武器攻歐之時，當會與中國協調，防美國的分而治之。中俄可同時用核武攻擊美國本土，不讓其保存實力，這便是世界的核彈大戰了。

要阻止核戰，便要把危機完全暴露，讓各國人民反對。中國也要有所準備，以戰止戰，支援俄羅斯，壓迫美國太平洋沿岸，便不能猶豫了。但願美國知難而退。