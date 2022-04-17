從大格局而言，這場中美全方位之戰，乃兩個國家的命運之戰。這場國家命運之戰，是美國發起的，命運之戰打到底就是有一方從此國家衰敗，另一方在慘勝中繼續發展，也可能兩敗俱傷，並無贏家。

美國主動發起這場國運之戰，一是認為現在不開打，中國會更強大，美國不但再難壓住中國，而且會被中國趕超。二是美國自信它有比中國強大的實力，在此時此刻打垮中國。三是美國錯判中國的問題和形勢，高估自己在中國黨內外培植的力量能夠有效的幫助美國裏應外合瓦解中國，實現美國安排和蓄勢已久的「顏色革命」。四是特朗普政府、拜登政府、共和黨、民主黨，以及美國各方政治勢力、社會精英乃至藍領白領，共同營造了一股麥卡錫主義橫行之後最大的反共反華氛圍和共識，可「舉國一致打垮中國威脅」，維護美國第一，永遠超霸。

這些都令特朗普政府一上台就迫不及待、信心滿滿的對中國開打貿易戰，全面鋪開打國運戰，且以為美國很快能贏。

中國是被動迎戰。中國從來沒有打算在發展自己的同時，要和美國「爭霸」；中國從來沒有想過要把正常的經濟競爭、科技競爭、制度競爭弄成和美國打國運戰。相反，中國從來希望中美合作，大家共贏，中國要的是良性競爭。然而，中國愈是這樣講，美國愈以為中國怕了它，更加步步進逼，甚至想用軍事威脅和打仗制服中國。

在霸權工具箱裏，美國人以為最能夠威嚇和打敗天下對手的，就是軍事霸權，認為美國的軍力可以強大到足以滅掉他國，可以想打誰就打誰，強大到可以遙距打你、滅你，對手卻打不到它。因此，老美似乎無懼打仗，因為它不會被打，損失極小。

然而，今次美國碰到了「硬茬」，中國的軍力同樣可以遠距離打擊美國，甚至滅了美國。於是美國軟了，知道國運之戰要小心翼翼、風險管理了。