俄烏戰爭爆發以來，美西方除了對俄羅斯發起瘋狂制裁，並極力唱衰俄羅斯，好像即將崩潰。實際上，俄羅斯擁有世界上最遼闊的國土，自然資源特別是能源和糧食極其豐富，完全可以自給自足，即使戰爭導致經濟遭受重創，也不至於崩潰。世界銀行的預測是，俄羅斯今年經濟將下跌11.2%，這個結果顯然在意料之中，莫斯科當局應該早就有此心理準備。

反觀烏克蘭結局悲慘得多，世銀預測其今年經濟將急挫45.1%，幾近腰斬。目前烏克蘭已有三成企業停產，近半企業降低產能，出口減少超過一半，進口更下降近三分之二。更慘不忍睹的是，烏克蘭許多城市淪為廢墟，數十年基建成果一夕之間化為烏有，日後不知要花費多少時間和金錢才能重新建設。至於戰爭導致的重大人命傷亡，更非金錢所能衡量。難為戲子總統澤連斯基還在自吹自擂，聲稱已帶領烏克蘭撐了50天，儼然以英雄自居。

現代戰爭不會有贏家，任何一方都要付出代價，這是顯而易見的道理。尤其像烏克蘭這種弱國，明知實力不如人，偏要挑釁強鄰，甘願被美國當槍使，下場可想而知。這場戰爭正是典型的代理人戰爭，美西方僅負責出武器，烏克蘭卻付出極其慘重的人命傷亡以及無法估量的經濟代價，誰才是最大輸家，難道基輔當局至今還不明白？

有基本常識的人都知道，由於雙方實力懸殊，烏克蘭根本不可能擊退俄羅斯，戰爭拖得愈久，對其傷害愈大。美西方提供大量武器，好像很正義很大方，其實無非想烏克蘭繼續打下去，藉此拖住和消耗俄羅斯，反正受害的是烏克蘭人民，被毀的是烏克蘭國土，美國軍火商和天然氣生產商還可乘機大發其財。

明乎此，就知道為何俄烏談判始終談不出結果，因為美國一直在背後搞鬼，壓根兒不想見到戰爭結束。烏克蘭高官似乎也發現有些不妥，在呼籲美西方提供武器支援的同時，也要求直接給予財政援助，並希望國際貨幣基金組織及世界銀行提供緊急貸款。這分明是與虎謀皮，美西方從來都是口惠實不至，提供武器可以，反正大多是即將過期報廢的軍火，至於直接財政援助嘛，恐怕是一廂情願。退一萬步說，假使美西方大破慳囊提供財政援助，也只能是杯水車薪，遠遠無法彌補烏克蘭在戰爭中蒙受的巨大損失。