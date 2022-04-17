香港人實在「餓旅行」餓得太久，來到復活節長假期的這一刻終於要爆，不管是新界抑或是離島皆見人流滿瀉。昨晨前往南丫島的中環4號碼頭人龍一度逾300人；整個長洲被擠得水洩不通，大埔墟東鐵站人頭湧湧。儘管港府周四才放寬社交距離措施，但市民已經按捺不住，可見不管措施如何嚴苛，都管不住市民嚮往回復正常生活的心。

難為廢官之尤食衞局局長陳肇始又跑出來廢噏，一方面聲稱港府已平衡公共衞生風險，放寬社交距離後風險可控，醫療系統承受得到，亦有考慮市民接受程度和經濟發展需要；但另一方面又不忘戴番個頭盔，承認非常擔心放寬後疫情反彈，尤其是復活節長假期已有很多市民外出，從傳染病風險來看，人流往往是致命，會加劇傳播，呼籲市民不要去人多擠迫的地方云云。大小通吃，公佢贏，字你輸，乜都係佢講晒。

其實，驗污水圍封強檢找到的陽性個案比例，從高峰期佔一幢大廈的兩至三成住客，到現在只有個別零星個案，已可證明新冠疫情已經大大回落，港府一味瞻前顧後，危言聳聽，不僅賠上經濟，更隨時令市民屈到病，得不償失。再說，全港有過百萬市民染疫，而專家更指實際上染疫人數多達三、四百萬，加上九成人口已打第一針，意味專家念茲在茲的群體免疫早已達到，真不知還有甚麼值得顧慮。

說到底，香港抗疫已經兩年半，市民一直過着「足不出戶」的生活，早已超出容忍限度。隨着疫情大大回落，現在還不全力拚經濟，市民不是病死而是餓死。當新冠變種病毒傳播力愈變愈強、殺傷力愈變愈弱，新加坡、南韓、泰國等亞洲地區已開放邊禁，香港還要繼續抱殘守缺，失落的豈止是這兩年半光陰，而是競爭力蕩然無存。