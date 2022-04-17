俄羅斯進攻烏克蘭，戰情不如想像般順利，俄國黑海艦隊的一艘巡洋艦在攻烏過程中沉沒，是否被對方的導彈擊中，目前尚待查考，但是俄軍這一個觔斗，想必栽得不輕。

此事之所以特別讓俄羅斯尷尬，原因有三個：第一，這艘是黑海艦隊的旗艦；第二，該艦是以俄羅斯首都莫斯科命名的；第三，「莫斯科號」聲稱戰鬥力甚強，一艦足以摧毀一國。

「莫斯科號」如此輕易沉沒，俄羅斯總統普京的面子肯定掛不住。戰爭開始時，他滿以為可以速戰速決，就連美國官方也估計，烏克蘭首都基輔在開戰後48小時內便得陷落。豈料基輔久攻不下，如今俄軍已轉戰其他地方。

常言道：「不知命，無以為君子。」本欄已經講過N次，如今正是強者失運的時代，愈是霸權者，愈容易倒楣。俄羅斯進軍不利的消息，惹來很多西方評論者嘲諷，說俄式裝備如何老舊衰朽、不堪一擊。然而，這些人未免太健忘了，還記得去年嗎，一向威風顯赫的美國大兵，在阿富汗苦戰多時，面對「小米加步槍」的塔利班人卻是一籌莫展，最後只得倉皇撤走，一派「只恨爹娘少生兩隻腳」的模樣。

現實正好告訴你，世界第一、第二大軍事強國都在走背運，兩軍的作戰表現，差勁得讓人難以置信。閣下有見過奧運會曾出現以下場面嗎？上一屆的金牌運動員出場，表演最有信心的動作，結果失手，得分竟然比一個初出茅廬的選手還低。這類例子反映的不是實力問題，而是運氣問題。

一個知命者或是知機者，就要懂得掌握進退之道以及進退之時。可惜的是，目前執掌美國和俄羅斯大權的，看來都不是「知天命」之人。