美國總統拜登日前表示願意親赴烏克蘭首都基輔訪問，華府亦證實目前正與烏國政府溝通安排美國高層級官員出訪基輔的具體內容。西方政客近日無事不登三寶殿，輪番到訪烏國，俄烏戰爭開打快將兩個月，現在可以說是來到了一個checkpoint。

各位若不善忘，應當記得烏克蘭總統澤連斯基早在俄羅斯出兵烏國前，曾公開邀請拜登到訪，拜登當時不予理睬，如今眼見英國首相約翰遜、波蘭與波羅的海三小國首腦，先後與澤氏站一起，收割了大量印象分，拜老頭便心思思萌起一於無執輸搞搞公關工作的念頭，藉重振美國老大哥形象，為自己長期低迷的民望幫點忙。美國總統喜借外交轉移外界對其國內施政的批評，玩法早已不陌生。

雖然相比起兩個多月前，拜登當時若應邀訪問烏克蘭，比起美國對俄羅斯的各式制裁，將能更有效地起到震懾作用，皆因若明知拜老頭在此，俄羅斯總統普京仍照樣攻打，第三次世界大戰也有足夠理由即時引爆。然而，沒有頹垣敗瓦的襯托，世界警察只是日常行咇，沒有平民遇害的報告，也不過是例行的簽更簿，最好訪問期間有數名像與約翰遜攀談的平民，走出來向世界警察哭訴哀求主持公道，好向世界輸出軟實力。

報道指拜登日前與澤連斯基通了一小時的電話，美國宣布向烏克蘭提供又一批8億美元的武器彈藥及其他安全支援，以助烏國於烏東地區抵抗俄羅斯的攻擊。山姆大叔有甚麼事情是透過電話、發布幾張坐在白宮裏的照片也搞定不來，非得親自出訪烏國不可的呢？

直至拜登踏足烏克蘭土地的一刻，烏國仍免不了要被轟擊，但烏國人民若要回國接走親人、取回重要物事，請務必把握拜登訪烏此一安全時間。