疫情緩和，夏天將至，康文署轄下泳池、泳灘有機會於5月重開，不少市民都期待暢泳。惟康文署的救生員人手嚴重不足問題年復一年，據推算，去年6至8月期間救生員總編制空缺接近600人，佔整體人手近30%，泳池及泳灘屢因救生員人手短缺而需局部或全部關閉。部分泳灘貼有告示指明暫停救生服務甚或封灘，卻仍有市民落水，以致遇溺悲劇頻生，亦令人憂慮救生員因人手問題而提高拯溺和急救風險。

筆者多年來反映季節性救生員招聘困難，屬於結構性問題。即或政府曾提出適度調高季節性救生員的薪金及約滿酬金，以吸引更多合資格人士加入團隊，但因工種屬短期性質、欠晉升階梯、疫下拯溺訓練及考核活動停頓、私人市場對救生員的需求增加構成招聘挑戰，循用相似舉措招攬人才效果不彰，更導致人才大量流失。惟政府至今仍虛與委蛇，亦未有正面回應相關工會的意見與訴求。

有工會反映駐守康文署轄下泳池和泳灘的救生員，以往每星期都要進行體能、技術和器械操練。除下潛救人、400米游泳等基本功外，駐守泳灘人員要操作救生筏、水上電單車及救生快艇等各類設備，但因疫情關係而暫停恒常操練。最近一名58歲男子於投考救生員期間遇溺昏迷，正好提示政府即或具認可救生資格人士，若欠操練，亦會體能下降與技術生疏，事故出現時或未能救人救己。

康文署重新開放水上活動場地時，需突破思想桎梏，在季節性救生員的招聘、水上設施開放、救生服務安排、各緊急拯救計劃及救生演習等與工會做好溝通與協調，盡最大能力保障市民與救生員水上安全，並早日解決積壓多年的人手不足問題。