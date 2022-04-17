為甚麼說在香港要貫徹仝小林院士權威的「三易」要求，必須堅持打持久戰、打難仗、打硬仗呢？因為傳統的西醫西藥在香港開埠百多年來佔統治地位，且有說不盡數不清的政治和經濟上、有形無形的利益發揮槓桿作用，更有根深柢固、不可侵犯的象牙塔和象牙塔培養出來的各種專家，所以說，「三易」並不易。

仝院士提出要推行中醫藥的「三易」，真是內行人語的真知灼見，是貼地之為民謀幸福的好建議，是為香港扭轉中醫藥長期入另冊、受歧視、被排擠的好提議。但仝院士的建議能否得到真正的貫徹執行，還需要港人自身的努力爭取和下任政府推行積極的中醫藥政策，才能取得翻身的成果。

首先，內地援港抗疫中醫專家組與特區政府達成的「四個方案」及相關的四個文件，全部都是圍繞當前的防疫抗疫鬥爭採取的方針、政策、措施及相應的指引和規定。一旦疫情結束，內地專家撤退，香港的醫療衞生系統官僚便可以大條道理「一刀切」地取消所有在戰疫中的運作共識和規定，重新把中醫藥打入冷宮，恢復歧視和排斥中醫藥的政策做法。對此，香港有正義感的醫護人士及專家不可不察也，老百姓不可不關注也。

其次，特區政府若短視的話，便會偏聽偏信那些抱有偏見及刻意維護西醫壟斷地位利益的人及集團的意見，完全不會推動和活化仝院士在疫戰的建議和「四個方案」及文件的恒常化，大言不慚推諉留待2025年香港中醫院建成啟用後再說吧，令中醫藥的應用和發展及人才培養再變成鍾無艷了。

再者，扼殺發展中醫藥在搖籃中的「囚籠」沒破。首任行政長官提出建設中藥港大計，最終被扼殺了25年。「囚籠」不破，中醫藥難改鍾無艷苦命。