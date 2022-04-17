復活節長假期甫開始，「一身詩意千尋瀑，萬古人間四月天」，天色明媚，風和日麗，加上防疫措施即將鬆綁，假期後將會復課，當然還有政府剛派嘅5,000蚊消費券，以及新冠疫情開始回落，單日新增確診跌穿一千大關！應了特首林鄭月娥所講，每日跌至3位數，早些見不到她主持每日疫情記者會，代表香港已回復正常生活！

阿哥，結合咗咁多有利條件，市民大批大批報復式湧去離島、郊區，好正常吖！西貢好幾間海鮮食肆午間座無虛設，久矣乎不見嘅人如潮湧返嚟喇！本報記者拍到馬料水公眾碼頭、中環嘅離島渡輪碼頭人山人海，而西九文化區草地、政府總部前草地等吸引一家大小、情侶紮營，「帳篷陣」成為都市一景！

第5波疫情肆虐逾4個半月，市民都等唔切本月21日分階段放寬禁聚令，已急不及待解放自己，蜂擁而出去癲去玩去消費，懶得理會政府專家警告咁多人外出，疫情有機會反彈。而根據港大醫學院分析，如果有400萬至500萬人已感染，感染風險確會較低，不過仍有200萬至300萬人無染疫，即使完成接種疫苗，都有可能感染傳染力強嘅Omicron病毒。

事實上，喺政府無所不用其極谷針下，如今打首針整體比率已突破九成，兩針比率亦逾八成半，加上全港已有幾百萬人曾感染，佢哋有抗體，專家都相信即使復活節假期後防疫措施鬆綁及復課，大規模感染機會不大。

既然係咁，好多停業嘅處所應加快開放，所謂「大道至簡」，放寬措施要令市民一睇就明，唔好唔清唔楚，好似開放戲院，又話想食爆谷就要打3針，喂呀，老朽2月中旬打咗第二針，未夠3個月打第3針，依家又唔畀一路睇戲一路食爆谷，好冇道理啫！