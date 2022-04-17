之前連續兩星期探討香港的基層治理和地區組織未來的發展，因為筆者深信一個社會的長治久安，要由最基礎的單位做起，正所謂：「基礎不牢，地動山搖」。今天要談的是一個最基本的社會單位──家庭。其實很多社會問題，包括青少年問題、犯罪和暴力問題、教育問題、公民素質，追本溯源都很可能與這個人的原生家庭有關。成長過程和環境出現問題，輕則「躺平」人生沒有動力，嚴重者出現行為問題甚至反社會人格，造成社會不穩。

在2019年黑暴事件中，我們發現有不少參與暴動者，他們成長於沒有良好家庭教育的環境中，成長中缺乏關愛和指引，容易被煽動而出現偏激思想，做出違法破壞的行動。筆者多年來關注香港的家庭服務，發現資源都集中在危機處理和治療角度，而社工的角色變成了消防員，很少資源投放在預防和發展的工作，結果就是隨着社會大環境的改變，傳統家庭價值解體，家庭問題就愈來愈多，個案永遠處理不完，或是草草結案。政府沒有從問題根源着手，其中一個關鍵的環節──家庭教育，更是長期被忽視，沒有具體政策，不同部門各自為政，流於表面宣傳，家長的參與度比較低。

家庭教育，又稱親職教育，是指為家長管教子女提供指導和實質支持、提升作為家長的能力，從而培養子女良好的行為和價值觀，成為良好的公民。用通俗的說話，即是教人如何教仔，做一個合格的父母。重視家庭教育本是中國人優良的傳統，每位父母都是小孩第一人生導師，重要性不言而喻，但由於核心家庭取代傳統的大家庭，加上鄰里關係疏離，家長面對管教子女問題，很多時都會叫天不應、叫地不聞，容易用錯管教方法，導致嚴重的家庭問題甚至悲劇，及至學校老師和社工介入，已經為時已晚。

家庭教育關乎一個社會的未來，故家庭教育不再是家庭內部的事，是社會和政府應該介入的事，從家事提升至國事的層面。去年10月全國人大常委會通過了《家庭教育促進法》，實行「依法帶娃」，從法律上規定了家長教育兒女的責任，更重要是確立全社會包括政府部門、各級政府和社會團體，有責任有角色為家庭教育作出配合，為家長提供支援。香港是否需要跟進立法可以另議，但立法的精神值得香港參考。

在實踐上，內地強調家庭教育的政策需要跨部門協作，由教育、社工、醫療衞生不同專業領域，不同的社會組織參與，再細化基層組織的落實，確保家長的參與，過程中家長不是單向的學習，更是透過小組形式與社區互動，人與人之間關懷的過程，建立互相支持的社會網絡。為了推動此事，筆者在立法會推動成立「促進家庭教育工作小組」，研究不同國家和地區經驗，推動香港訂立一套具香港特色的家庭教育政策，協助家長解決管教子女的煩惱，達致從家庭和諧到社會和諧的目標。