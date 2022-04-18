功夫茶：踢一踢先郁一郁　清理垃圾該迅速

「愚公移山」出自《列子》中一篇寓言小品，相傳古代有一位愚公不畏艱難，堅持挖山，後人就以「愚公移山」寓意人只要努力不懈，終能達成目標！古有愚公移山，現今都有「港府移山」，不過兩者截然不同，要移走嘅係藏污納垢嘅垃圾山，而且港府唔見得有愚公精神，不但冇努力不懈，反而私私縮縮，要人踢一踢先肯郁一郁，搞到成個香港烏煙瘴氣、垃圾遍地。功夫茶可以幻想得到，喺幾百年後，「港府移山」將成為新嘅成語，用嚟鬧人做嘢做啲唔做啲，唔踢唔郁！

現屆政府管理不善、辦事不力，垃圾山由以往喺郊區先出現，到依家入侵鬧市，情況愈嚟愈嚴重。近排有讀者向東方傳媒機構求助，話發現到有清潔工人將收集到嘅垃圾，傾倒喺新蒲崗六合街同七寶街交界嘅街頭位置，擅自將嗰度變成非法垃圾站。東方素來以為民請命作為己任，當然唔會學似港府咁置之不理，再次發揮第四權介入事件，又派記者到場巡查，卒之食環署立即派人「補鑊」，將座垃圾山清走。食環署事後仲透露，清走嘅垃圾足足有1.2噸，「垃圾山」一詞真係當之無愧！

相信心水清嘅看官都發現，近排嘅垃圾山新聞不在少數。嗱，並唔係傳媒有意刁難，而係垃圾山數量太多，幾乎區區都總會發現垃圾山，有由建築廢料組成，有由發泡膠箱組成，都有由紙皮箱或者典型嘅黑色垃圾膠袋組成，可以話係五花八門、應有盡有；更何況，垃圾山數量之多，幾乎可稱之為「垃圾山脈」，由新界一路延綿至九龍，再跨海到港島、離島，極其「壯觀」。之不過，呢種「壯觀」絕不值得自豪，反而係港府無能嘅鐵證！所謂鐵證如山，套落港府度，就係鐵證如垃圾山！

廢物清理係環境衞生重要一環，而環境衞生又同防疫抗疫、市民健康息息相關，可以話係環環相扣，隨時牽一髮動全身。現時本港疫情稍為回落，但唔代表病毒就此絕迹，隨時捲土重來。須知道，垃圾山唔單止阻街、有礙景觀，而且會造成惡臭，更容易成為蚊蟲老鼠嘅溫床！至於由建築廢料形成嘅垃圾山，亦容易對居民出入造成威脅，一個唔覺意踩到鐵釘木板，受害人又該向邊個索償呢？

查實治理垃圾問題，當從源頭監管做起！等到市民向傳媒反映，說明垃圾問題已達到擾民程度，實在太遲啦！港府理應加強罰則，增加阻嚇性，對非法傾倒、棄置垃圾嘅企業抑或個人重罰。嗱，現時市民亂拋垃圾都每件盛惠1,500港元啦，1.2噸喎，拆開件可以罰幾多錢呢，隨時數以百萬元計㗎！除此之外，港府亦要加強各區嘅巡查工作，甚至可以設舉報獎勵制度，方能杜絕垃圾山，還市民一個清潔嘅香港。