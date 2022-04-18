世界視線：俄軍名艦沉黑海　大戰氣氛罩全球

在烏克蘭反艦導彈及驚濤駭浪打擊下，服役40年的俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號，拖回母港途中長眠黑海。決定俄烏兩國命運的頓巴斯決戰即將開打，但俄軍在緊要關頭損失一代名艦，對士氣影響可想而知，只有加強攻勢挽回面子，戰事升級難避免。有見及此，美國時隔81年推出象徵全面開啟軍工產能的《租借法案》，大戰氣氛籠罩全球。

萬噸巡洋艦莫斯科號以俄國首都命名，有特殊象徵意義，更是蘇聯紅色帝國最後餘暉。它的沉沒代表俄國海軍復興夢幻滅，卻大大激勵烏軍士氣。基輔郵政部門曾以所謂寧死不降的蛇島13守軍為郵票題材，郵票背景便是莫斯科號。雖然蛇島勇士其後證實子虛烏有，但莫斯科號出事不免令恨之入骨的烏軍拍手稱賀，亦忘卻當初謊言戳破後的尷尬。莫斯科號中彈後，烏軍派出兩架重型武裝直升機越境攻擊俄國本土，企圖打鐵趁熱挫敗俄軍士氣。

莫斯科號戲劇性葬身黑海，俄國軍政高層為了扭轉不利形勢，加強轟炸烏克蘭還以顏色，首度動用遠程轟炸機，聲言擊落美國星鏈衞星為莫斯科號復仇，並強硬警告北約國家不得介入戰事。隨着俄烏戰爭即將升級，美國參議院已全票通過《租借法案》，授予總統權力決定援烏的防衞物資，不需經國會同意。

自二戰結束後，美國對南韓、以色列等盟友援助雖然以天文數字計算，但一直沒有重啟《租借法案》。因為法案是為了世界級大戰度身設計，而不是局部戰爭或地區衝突。目前法案仍等待眾議院表決，在反俄政治氣氛下，相信沒有一個眾議員敢投反對票。法案落實後，美國將運用綜合國力為基輔托底，源源不斷供應所需軍火物資，不再局限於輕武器，烏軍全面使用美式武器不再是幻想。

曾幾何時，《租借法案》令美國成為民主兵工廠，是同盟國戰勝軸心國的關鍵。冷戰結束後，當年與美國並肩作戰的蘇聯分裂成俄烏等國，俄烏最終因北約東擴而大打出手。時移世易，《租借法案》重生，援助對象換上納粹化嚴重的基輔政府，消滅納粹主義奠定戰後國際秩序，如今美國反其道而行之，不免令大屠殺幸存者汗顏。