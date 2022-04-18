正論：政府工程歎慢板　紓困應急極艱難

先天下之憂而憂，後天下之樂而樂，古往今來，百姓對官員都有深厚期望，希望可以做到急市民所急，可惜今時今日特區，為官者徒享高薪厚祿，但表現卻在水平以下，對民生疾苦後知後覺，改善民生項目及基建工程都歎慢板，拖得就拖，要市民無了期承受不便，更甚的是人身及財物安全也受到威脅。

春去夏來，開始步入雨季，加上預警颱風來犯，特區過往水浸，險象環生，令人更加注意相關黑點有沒有改善。據報現時全港只剩餘4個水浸黑點，尖沙咀漆咸道南是市區著名黑點，位處低窪，加上鄰近海邊，排水口較易受潮汐漲退影響，雨水管道排洪能力不足，過往曾出現大型水浸事故。發展局表示，渠務署預計在今年第3季開展尖沙咀漆咸道南的防洪工程，料2027年完成，換言之，市民還要忍受尖沙咀水浸多5年。

形成水浸的原因很多，首先是地形地勢及氣候，本港位處亞熱帶，海洋氣候易受颱風和暴雨影響，每年平均的雨量是亞洲鄰近地區前列，加上市區發展迅速卻沒有完善排水規劃，在樓宇密集的地區，市民亂丟垃圾，阻塞渠管，又有人擅自更改土地用途及排水設施，新界不少排洪河的樽頸位，被大量垃圾堵塞，遇上突然大量雨水便浸起來。過往暴雨警告，無論新界或港九都有多次嚴重水浸，陸上行舟畫面不斷重現，有建築物損毀，亦有市民一家老幼被洪水包圍，需要派人拯救；店舖貨物被浸，損失慘重，在情在理，政府絕對不能容忍事件重演。

水浸黑點一個也嫌多，既然問題存在多時，為何要拖到今年才動工，一年也不應該忍，更何況5年？尖沙咀是世界聞名旅遊消費購物區，若水浸更加醜出國際，雖然聲稱5年後完成，但以政府工程超時爛尾的往績，過往有哪一個基建工程可以準時竣工？大至高鐵、港珠澳大橋、沙中綫，小至交通燈維修，都是慣性拖延，愈大型工程拖得愈久，到底2027年是否可以解決尖沙咀區水患？相信市民心中有數，5年後，下屆政府也差不多任滿，難道還要拖到再下一屆？

港府23年前取消市政局及區域市政局，「殺局」遺留下來的139個涉及康樂及文化設施的工程，大量未完成，部分甚至仍在規劃、覆檢及非優先考慮，動工既沒有確實日期，落成更遙遙無期。政府未有履行當年承諾，利用各種藉口拖延工程，政界斥應予以強烈譴責，可是官員厚顏無恥，而且問責制名存實亡，像沙中綫出了這麼大亂子也沒有官員受罰，相信未能兌現的期票愈來愈多。

小事辦不好，大事做不到，更何況民生無小事，一條街道的防洪工程也要拖延到2027年，這個政府的效率可見一斑。現屆政府兩個大白象工程，明日大嶼、北部都會區，將會橫跨數屆政府，現在還是在研究階段，到一切完成，難道真的要等到2047年？