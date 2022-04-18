昨天我提出俄美在烏克蘭之戰，若失控，有可能引發動用核武的世界大戰。這或許有些聳人聽聞，卻未必絕對不可能。美蘇冷戰時期為防止核戰簽了不少協議，互相制約，擔心的是對方失控，觸發核戰的災禍。而美國亦從來沒有放棄用核彈來威嚇，以至打擊別國。

二次大戰時，美國用原子彈炸日本廣島、長崎，不是為了扭轉戰場上的劣勢，而是要試驗核彈的威力，不惜把日本幾十萬無辜平民的性命作犧牲，也應有鎮嚇蘇聯的目的。用核彈炸日本平民，而不是德國平民，可能原因是幫助美國研發核彈的是來自德國的科學家，他們捨不了德國。韓戰時，美軍統帥麥克阿瑟揚言要跨越鴨綠江入侵中國，要用核彈炸中國的大城市來達到最大的勝利。若不是杜魯門怕蘇聯參戰，也懼蘇聯的核武能力，可能第三次大戰便在當時以核戰開始。

在二次大戰、韓戰、越戰，美國從來都用化學武器，肆無忌憚。從美國歷史來看，都是為勝利不擇手段，也因在韓戰之前，戰無不勝，更加強它在戰爭中毫無顧忌的氣燄。從近年主張的「連帶損傷」（Collateral damage）不惜傷害平民，全無內疚。混合戰爭，把整個社會各個方面都捲入戰爭內，可見美國的霸權主義與沒人性的戰爭機器已分不開。或許美國不敢公開主張用戰術核武器，可在歐洲各地，亞洲的日韓，美國都長期部署戰術核武器。即使中國改革開放與美國和好，蘇聯崩潰，普京一度要求加入歐盟和北約，美國都沒有放棄在中俄周邊廣設軍事基地，化武實驗室，仍然增加戰術核武器的設置。這應該不是以防萬一，而是處處用核武來威嚇中俄。

美國與中俄反面，是霸權衰落而希冀用打擊中俄來保霸權和由此而來的種種利益。它對中俄的咄咄逼人不是權宜之策，而是秉承立國以來的一貫作法。中俄不屈服，不分裂瓦解，美國是不會停止打擊的。對日本歐盟，也要不惜一切地打壓。美國白人至上的種族主義，連俄羅斯及斯拉夫民族也要趕盡殺絕，非他種類的中國和其他亞洲民族，它又怎會善待呢？

美國衰弱但還未致要以核武來扭轉敗局。無論伊拉克、烏克蘭，它是製造藉口來動武。伊拉克容易瓦解。俄羅斯強悍，普京是押上國運，所以俄羅斯已多次威脅動用戰術核武器。結果不一定是擦搶走火，而是美國布下的陷阱。