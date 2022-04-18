美國眾議院議長佩洛西因突患新冠肺炎延遲訪台，於是，一個美國國會議員代表團馬上接力訪問台灣，和蔡英文會面。對美台這個挑釁行動，解放軍一如既往地，同日在東海及台灣周邊海空域，展開多軍兵種聯合戰備警巡，強硬回應美方在台灣問題發放錯誤信號，展示對美台「挑釁謀獨」必招致大陸武統的立場。

這個美國國會議員代表團，知道北京的立場和一定會作出強硬反應，對此，他們也很囂張，代表成員之一的美國共和黨參議員格雷厄姆揚言，中國大陸對全世界所做的一切，是時候讓他們付出更巨大的代價。與此同時，白宮國家安全顧問沙利文聲稱，華府會採取一切可能措施，確保中國大陸不會武統台灣。

拜登上台後，繼續特朗普「促台謀獨」、分裂中國的政策。其做法是，不斷派政府高官和議員訪台，造成支持「台灣建國」或和美國恢復邦交關係的態勢，把《台灣關係法》這個國內法弄成「外交關係法」，這樣的動作兩年來十分頻密。2020年8月9日，美國衞生及公共服務部部長率團訪台，成為1979年美台斷交以來，首位訪台的美國內閣官員；同年9月17日，美國國務次卿克拉奇率團訪台。2021年3月28日，美國駐帛琉大使倪約翰隨行帛琉總統訪台；4月14日，美國民主黨前參議員多德率團訪台，是拜登上任總統後，首個安排赴台的美方代表；11月25日，美國民主黨眾議員退伍軍人事務委員會主席馬克‧高野率團訪問台灣，蔡英文翌日宣布，2022年1月起台軍退役官兵輔導委員會派員常駐華府。

今年3月1日，拜登派具有國安及軍事背景的跨黨派及代表團訪台；3月2日，美國前國務卿蓬佩奧率團抵台；4月7日，傳出佩洛西10日訪台，後因染疫押後；4月14日，美國國會議員代表團訪台。

如此頻密的政府高層和議會高層訪問，比邦交國有過之！