運氣來了，想擋也擋不住。俄烏戰爭爆發後，中國不僅暫時紓緩了來自美西方的戰略壓力，而且無意中發了一筆橫財。此話怎講？事緣去年美國以貿易戰為武器「威脅」中國簽訂了一份長達20年的天然氣供應合同，由美方按照每千立方米低於300美元的價格持續供氣給中方，美方擔心中方未來可能反悔，還設定巨額違約金。

沒想到戰爭爆發後，國際天然氣價格突然飆升，每千立方米高達3,500美元，歐洲國家苦不堪言。但中國並沒有受到影響，按照原先簽訂的合同，既有美國平價天然氣源源不絕地供應，還可以憑優惠價格從俄羅斯大量進口天然氣，由於貨源充足，自己根本用不了這麼多，怎麼辦？只能「割愛」以目前的市場價將美國天然氣轉賣給缺氣的歐洲。據說一船天然氣就可以賺取10億美元差價，短短時間內已賣了45船，真可謂財源廣進達三江。難怪美西方和台灣媒體酸溜溜地表示：「中國大賺戰爭財」。

是的，中國確實賺了一筆戰爭財，但都是「被迫」的，美國強銷天然氣，中國為了履行合同，只好照單全收，何錯之有？此時此刻的美國政客和天然氣生產商必定連腸子都悔青，本想敲詐中國，沒想到反而送錢給中國，果真是人算不如天算。

除了平價天然氣多到用不完，中國進口農產品也是多到令人羨慕忌妒恨。美國農業部估計，截至今年年中，中國將擁有全球69%玉米、60%稻米、51%的小麥儲備。西方媒體不懷好意地宣稱，中國大舉囤糧，糧食庫存達歷史高點，持續推升全球糧食價格云云。實際上，中國之所以大量進口糧食，主要也是拜美國所賜。華府不是一直強迫中方購買農產品嗎？「大舉囤糧」云乎哉？

所以說，中華國運確實不差，關鍵時刻總能得到上天眷顧。當今世界紛紛擾擾，各種危機接踵而來，疫情危機、戰爭危機、能源危機、糧食危機……無不嚴重威脅人類生存。中國雖然也難免受到波及，無法獨善其身，但舉國體制的優勢以及國人團結協作的優點，使中國比其他任何國家更具有對抗逆境和解決危機的能力。天助自助者，上天只會幫助懂得自己幫助自己的人，上天也只會將機會留給有準備的人。面對百年未有之大變局，中國人只要牢記毛澤東「深挖洞、廣積糧、不稱霸」的教導，就能立於不敗之地。