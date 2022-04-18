港府搞環保向來葉公好龍，一味寓禁於徵，自己則毫無責任。例如膠袋徵費實施近13年，市民購物若要膠袋需付五角購買。可持續發展委員會主席林正財對此表示，收費太少令市民猶如「免疫」，加上徵費的豁免範圍過於廣泛，市民仍然使用很多膠袋，有必要縮窄豁免範圍，增加膠袋徵費。疫下經濟冰封，這些躲在象牙塔不知民間疾苦的「精英」，要求市民為膠袋付出更多，情況跟古人「何不食肉糜」無異。

五角膠袋費是否太平見仁見智，筆者所見，市民早已習慣自備購物袋，而基於衞生理由，購買生果、肉類、蔬菜、麵包等食物，只要沒有預先包裝，索取膠袋可以免費，這是合理做法，並不等於豁免範圍過於廣泛。再說，商戶收取膠袋費後不用上繳政府，直接落入商戶口袋，甚至商戶可自行決定膠袋費金額，與「取諸環保、用諸環保」風馬牛不相及，如今還想加膠袋費，徒肥了商家又加重市民負擔。

這些年，港府視徵費為環保唯一之途，膠袋要徵費，排污要徵費，建築廢料要徵費，甚至連購買電器電子產品也要徵費，簡直到了欲徵之費，何患無詞的地步。然而市民支出增加，卻不見本港垃圾減少，相反，因為回收配套天殘地缺，致令許多本來可以回收再造之物，統統變成垃圾送往堆填區。單是廚餘回收，當局一直光說不練，就連將家居垃圾分類也是十畫未有一撇。政府不帶頭做好表率，甚至連本分都未做好，卻一味打劫市民荷包，收了錢便沒有下文，用如此方法推行環保，能成功者幾稀矣。

相比台灣、南韓，香港在環保方面仍然十分落後，何況弱勢政府百事哀，連起個焚化爐也阻力重重，疫下又多了口罩等防疫廢物，一旦堆填區滿瀉，垃圾該當如何處理？