本文原是想寫烏克蘭戰爭的問題，執筆前，一位居於上海的小伙子來電，有事問我。筆者心想，大抵今日文章的題目可以更改了，再跟他聊了一會，果然一如所料，今天本欄就改談在疫情下的上海吧。

上海貧富懸殊的現象，或許更甚於香港，富人與貧人的差別，平時已經很大，在疫情中就更見明顯。來電的小伙子剛從美國名牌大學畢業，去年開創事業，一個人居於二千呎的豪宅，平素往來者除筆者以外，大抵俱無白丁，從他口中，正好反映出大上海其中一面的景況。

未跟小伙子聊天前，我已聽聞上海封城檢疫之後，普通人想買一棵菜、一個薯仔都很困難，但富人是活在另一個世界，據說你根本不必勞心，平日光顧的名店和銀行自然會替你打點，各種蔬果源源送到府上，每一包還會結上綵帶，美輪美奐，務求讓貴客稱心滿意。

網上更流傳某豪華屋苑，管理員除了會為住客備好餸菜外，你家中如有狗隻，他們還會派專人替你領去散步。我突然記起，小伙子正是住在該屋苑，於是特意問他近日的生活如何。

這位年輕人沒養寵物，故享受不到屋苑提供的遛狗服務，但各種生活所需，確是不虞匱乏，拍照給我看他家中擺放的，似乎都是色香味俱全的食品，他肯定不必餓肚子。不過，小伙子也不是完全不知民間疾苦，亦聽說過當地不少人要捱餓，醫院更有人滿之患，很多病者求醫無門。

幾十年前的漫畫《三毛流浪記》，曾描述上海的兩個世界，這景況看來今天依然存在。貧人的生活或許已有點改善，但富者更富，兩者的差別仍是一般大。