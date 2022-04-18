美國中央情報局局長伯恩斯日前又再拿中國說事，以俄烏戰爭劍指中國是俄羅斯入侵烏克蘭的沉默夥伴，又指北京尋求在多個不同領域上超越美國，包括由經濟至軍事實力、太空到網絡空間，更有意取代美國成為印太地區霸權。美國人的喧囂聒噪固然打擾中國人寧靜致遠的雅興，老美自己也應當心牢騷太盛恐腸斷。

相比起其他愛將中俄綑綁在一起，再借題發揮抹黑中國的美國人而言，伯恩斯唯一不同之處是噏出了「沉默夥伴」此一sound bite，但只要稍加細察，就會發現說法完全站不住腳，因為中方對俄烏戰爭既不沉默也非俄方此次軍事行動的夥伴。

俄烏戰爭開打以來，中方早已就事件多次表態，包括呼籲各方克制，支持以和談方式解決爭端，國務委員兼外長王毅亦曾表示願就烏克蘭問題開展斡旋、向烏方提供援助物資。在俄烏各不相讓、生靈塗炭之時，中國的確沒有像美國那樣，不去勸交，反而送上大量武器再煽風點火，如果伯恩斯認為這也叫沉默，而不是尋釁，只因有人從沒靜思己過，思想仍然停留在西部牛仔的年代，事事只識以槍戰決鬥解決，甚至齷齪得教唆別人代其進行代理人決鬥，是一個草菅人命的「尋釁夥伴」。

伯恩斯3年前在一個訪問中表示，當今美國外交政策的首要挑戰是要適應一個美國主導地位逐漸減弱的國際環境，但很明顯，連他本人也是能說不能做，更何況對此一事實仍是後知後覺的其餘美國人。這也難怪當美國遇上挑戰者時，不論是當年廣場協議中的日本、《美國陷阱》中的阿爾斯通集團，以至以歐元與集合多國力量令美元與美國國力響起警號的歐盟，乃至今天的中國，美國皆恨不得如西部牛仔片般除之後快，除之不得，大發牢騷。