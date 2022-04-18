防疫兩年多以來，學校長時間停止面授課堂，學生學習進度大受影響，家長和子女上網課變「困獸鬥」，劏房學童面對更大的困難。在此背景下，家長、學生無不希望可以盡早復課！隨着疫情回穩，全港小學將在明天19日起分階段恢復面授課堂，中學及幼稚園則以5月3日為起點，但當局有必要繼續檢視及加強有關措施，確保學童健康，減輕家長和學校的壓力。

政府早前更新復課指引，並一如筆者和各界過去多次建議，讓所有教職員及學生每天回校前，須先進行快速抗原測試，結果陰性才可回校，對於學校停課亦提出明確標準作參考，值得肯定。不過，當局只預備提供1,000萬套快測包，由學校派予有經濟困難並領取資助津貼的學生，為期一個月，該措施支援力度並不足夠。

首先，學生每天一檢，必定對大量家庭造成一定的經濟負擔，不限於基層家庭，連中產家庭亦有影響，抗疫工作理應一視同仁。有部分家長向筆者表示，疫情下收入大減，不獲支援，需要自費為子女快測，更擔心快測包售價炒高，開始四出「撲貨」；再者，以2020/2021年度的學生人數推算，87萬名學生一個月上課天22日，只需約2,000萬套快速抗原測試包，數量及開支絕對是政府可負擔的範圍。政府應該體恤家長苦況，在復課初期向全港所有學童免費提供快測包。

此外，防止疫情反彈、避免學校爆疫，應是政府制訂措施的最大目標，有限的公帑和成本才是其次，當局應鼓勵學童、教職員在家做快測才回校，一旦出現學校感染群組，社會付出的代價反而更高。在支援學校方面，當局應加強向教職員提供快測包和其他防疫用品，主動安排清潔公司定期到校園進行清潔及消毒工作，以保障全校教職員及學生安全。