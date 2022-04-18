中醫藥是中華民族5,000年文明史的重要標誌，是中國國粹。中醫藥防治瘟疫等流行性傳染病的經驗和醫案，更早於西方文明數百年。明代著名的吳有性大夫便著有《瘟疫論》，清代獲皇帝御賜「一代神醫」稱號的葉天士，更著有《溫熱論》、《臨證指南醫案》、《葉氏存真》等醫籍流傳後世，發揚光大。所以，中華民族得以世代繁衍，人民健康得以開枝散葉，同中醫藥的不斷發明、發展及廣泛應用是完全脫不開關係的。

可是，自鴉片戰爭之後，伴隨着帝國主義的入侵，西醫藥興起。西醫藥背後的資本集團，便視中國是一塊從未開發過財富的處女地，同傾銷其他西方商品一樣，千方百計佔有中國城鄉廣大市場。1920年，美國的洛克菲勒便說要消滅中醫，因其廉價有效，若不消滅中醫，西醫就無法打入中國。消滅的最好方法，就是扣上中醫藥是不科學的帽子。新中國成立前的近個半世紀有多的半封建半殖民年代，不就是中醫藥被踐踏的年代了嗎？遠的不說，香港在回歸前淪為英國殖民地時代，不就是這樣嗎？

97年香港回歸祖國，成立特別行政區，但是在傳統習慣勢力和既得利益集團阻力之下，任何欲改變和提升中醫藥的努力都無功而還。

在回歸初期，政府提出建設中藥港，可是卻被頑固敵對勢力肆意打擊，中藥港之議便隨之灰飛煙滅。中醫藥被別有用心的勢力打着標準化、現代化為名，推動發牌發證規管，被遏制發展，「中藥街」幾乎被消滅。在筆者大力協助中醫藥業界強力反對和交涉下，才得以苟延殘喘，香港許多老字號及名牌港產的中成藥都被淘汰了。直至現在，近萬註冊中醫師在抗疫鬥爭中竟被「靠邊站」。