終於等到喇！第5波疫情漸見回落，食肆及被停業嘅處所將逐漸鬆綁！本周四即21日除咗食肆可以恢復晚市，美容院、健身室、戲院等表列處所可復業，這遲來嘅鬆綁或許確為垂死掙扎嘅業界打咗支強心針，之不過，因為「內傷」過度，業界都感到難以彌補長期嘅停業，現階段「調理」為尚，能「守業」已還得神落！

呢，政府統計處本周四亦會公布今年1月至3月嘅失業情況，打工仔搵食艱難，悲歌頻傳！勞工界預料完整反映第5波衝擊嘅失業率或衝上5%以上，由現時嘅大約15.8萬人增加至20萬人。最新失業人口中，飲食業、零售業料首當其衝。

事實上，飲食業冇咗夜晚堂食影響最大，好多食肆索性唔開，連帶旺區一到傍晚，商場提早關燈落閘，香港成個死城咁！如今恢復晚市堂食至10點，相信會令市道漸恢復生氣！若然疫情持續回落，晚市繼續放寬，酒樓做番婚宴，相信會帶旺消費市場！

當然，有啲數據真係愈睇愈傷心！本港兩大與破產有關嘅指標，同時發出經濟告危嘅警示。嗱！今年截至3月，破產管理署強制公司清盤案破產呈請書已達1,190宗，經批核嘅個人自願安排個案亦達70宗；此外，2021年破產欠薪保障基金中嘅「欠薪」獲批申報宗數高達2,759宗，較2020年嘅2,126宗，上升近30%。失業與破產人數大增，恐怕已無懸念！再睇吓剛截止無耐嘅一萬個大洋「臨時失業支援計劃」申請，政府原先估計約30萬宗申請，依家卻收到47萬宗申請，可見民生多艱已至水深火熱！正如本報話齋：市民荷包乾塘，渣都冇剩！本屆政府就玩完，新一屆特首政綱如何，依老朽看，除咗「重中之重」嘅房策，恐怕係如何恢復重創嘅經濟吧！搵唔到食，23條立法又如何？