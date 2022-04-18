受惠於資訊科技和創意經濟的顛覆性發展，「眾籌」潮席捲全球，並成為初創或個人圓夢的重要資金來源，但往往被操作為犯罪、洗黑錢、資助恐怖活動，甚至危害國安的溫床。各地政府和監管機構都已積極作為，唯獨香港仍在「歎慢板」，任由「眾籌」續成法外之地、國安破口。特區要維穩求治，政府便要制訂應對「一國兩制」的法規，設置特定部門，依法維護國安和割斷「眾籌」的黑金鏈。

2001年，全球首個眾籌網站ArtistShare開始營運，其創新性的集資模式瞬間成為後來者的倣效對象，形形色色的「眾籌」活動湧現，主要包括股權「眾籌」、點對點（P2P）借貸、慈善或其他捐獻，以及因產品和服務提供報酬或預售等。簡而言之，就是「財務收益眾籌」和「非財務收益眾籌」活動，前者指「股本權」和「債務」組合，具有相當大的財務風險；後者的典型例子則是基於捐贈形式的「眾籌」。

隨着「眾籌」活動普及，由此衍生的問題亦逐漸浮現，主要是涉及利益龐雜的經營糾紛和集資騙案，相關的商業和財務風險，雖屬慧眼識新人、高風險高回報的「買者自慎」範疇，現行法例也能給予一定程度規管保障，但卻是零散分布在不同法例，缺乏一套專門性的規管法例，令致問題叢生，更令小投資者瀕臨風險危機，政府有責任從立法和宣傳入手，做好守法執法的工作，讓有意參與者事先了解眾籌平台風險、資訊不對稱風險、支持恐怖和危害國安等可能涉及的違法風險。

至於慈善捐獻及報酬預售等「非財務收益眾籌」，目前處於既缺專屬法例，也無專責規管部門的「無王管」狀態，因而易被境內外政治勢力利用作為掩飾金援本土政治、清洗黑錢、資助罪犯外逃或脫罪，甚至組織和策劃危害國家安全的工具。須知，在「黑暴」及其後的反對派星散時期，接連有團體和人士以「眾籌」形式，打正旗號支持「黑暴」活動及相關的被捕者、外逃者，這既是公然的對着幹，更是一種反客為主的逆向社會動員，政府有必要、有迫切去立法監管「眾籌」，強力調查和取締所有以「眾籌」之名，牽涉危害國安、洗黑錢、詐騙和「眾籌私用」等違法行為。

立法固然重要，執法更是關鍵。現行法例只需獲得社署署長及民政事務局局長發出許可證，便可公開籌款，反映當局所關注的是公眾妨擾，而不是募集所得資金的用途，以及有否被挪用作為策劃各種違法行為，以及構建資助外逃人士的黑金鏈。

不少「眾籌」借慈善和創業之間的「灰色地帶」鑽營，政府因而應秉持「為達到政治目的」不屬慈善性質的原則，盡快進行立法監管，並且增設發牌和登記制、進行盡職審查、建立匯報制度，及早辨識和調查可疑的「眾籌」交易和活動。