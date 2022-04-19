正論：影片平台無立法　色情暴力乏監察

社交平台如洪水猛獸，散播色情文化，侵蝕思維，首當其衝是心智未成熟的青少年及兒童，他們這一代，對傳統電視的倚賴性大減，反而一人一機，無論是智能手機或平板，瀏覽網頁及網絡影片，其中美國Google旗下醜聞不絕的YouTube影片分享平台，更令不少年輕人沉迷其中，終日流連看片，身心成長深受影響。

水能覆舟，亦能載舟，正當大眾以為免費享用YouTube平台睇片，實質世界上當然沒有免費午餐，美國科技巨企巧取豪奪，每一步都是精密計算，密底算盤，個人數據已經被不知不覺間收集，供同集團的公司使用，用戶會收到大量廣告訊息，稍一不慎，特別是入世未深的青少，便會墮入消費陷阱。不少廣告短片涉及「掛羊頭賣狗肉」，荼毒兒童。

社會人士投訴YouTube影片充斥色情及暴力血腥內容，誨淫誨盜，有人將非禮強姦的過程放上網，又有兒童色情片段，篩選機制名存實亡，一般針對色情網站的過濾軟件亦無法完全處理其包含的色情資訊，輸入「sex」及「三級片」等字眼，便會出現大量包含裸露及暴力場面的影片，對兒童保護蕩然無存。

家長要面對色情資訊洪流，需要自行加強監察，但為口奔馳，又如何可以24小時看管子女？尤其是疫情下，面授課停頓，學生要在家中上網課，需要應用電子器材，家長不能一刀切取走器材，只能靠子女自律，但小朋友面對排山倒海誘惑，又如何可以自控，又怎分得出甚麼是不良資訊？

網絡平台把關任重道遠，可是這些巨企社會良心匱乏，甚至利用不同地區的法律灰色地帶，從中營運取利，內地監管色情或暴力影片資訊上相對嚴格，處處犯禁的YouTube當然不能登陸，香港在一國兩制下，未有跟從內地的法規，故此被人有機可乘。涉及色情的網上影片及資訊都屬《淫褻及不雅物品管制條例》監管，可是過往極少相關檢控，不計其數的影片又如何逐條肉眼篩檢，法例未能與時並進，令到搜證與檢控相當困難。

YouTube在港缺乏監管，成為罪惡溫床，未有足夠審查涉及黑社會打鬥或言論的片段，本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻誹謗東方的多段影片，現時仍可輕易在該平台觀看。當局打擊不良資訊不力，過往更經常選擇性執法，東方回歸前後面對不公平審判，淫審處三重標準，對東方旗下刊物亂評級滋擾，選擇性檢控，把「大衞像」評為第二類不雅物品，淪為國際笑話。部門是否崇洋媚外，擺明「大細超」，外國公司就縱容，若東方刊相同內容，恐怕立即被針對。

東方傳媒機構向多個部門作出舉報及投訴。希望有關方面能夠正視問題嚴重性，執法要雷厲風行，立法方面要盡速補救。既然YouTube等影音平台漸成主流，絕對要有完善機制去監管。首先，應該要求YouTube妥善管理所有片段，例如設立認證制度監管上載者，一旦發現此類影片應即刪除及警告涉事人，如未能達到此要求，應該限制其在香港運作，若果屢犯不改，甚至考慮像內地般禁止在港經營，殺一儆百，還香港一個乾淨的網絡環境。