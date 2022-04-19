世界視線：美國議員竄訪台　予取予求割韭菜

美國眾議院議長佩洛西原定訪問日本後，臨時變更行程「棄韓訪台」，其後在中方強硬警告下，她便因確診新冠取消訪台。佩洛西的「戰術陽性」無疑一記急轉彎，避免美國在對華關係上車毀人亡。不過，美國又豈會放棄台灣這個予取予求的大金蛋，隨即派出6名國會議員竄訪，美其名加強雙方合作，實際推銷更多軍火並收割台灣財富。

眾議院議長在美國總統繼任順序中排名第二，僅次於副總統。一旦佩洛西訪台成真，地位、影響力及重要性均高於美國最近4屆總統派出的訪台代表，對上一次眾議院議長訪台已是1997年。佩洛西訪台不了了之後，隨即由國會跨黨派議員補上，他們是所謂友台人士，即主張加強美台合作，試圖推動相關法案通過。雖然代表團當中沒有美國高級行政官員，但成員橫跨參眾兩院，涉及預算、外交、國土安全、年金及軍事等領域，影響力不能小覷。

眾所周知，俄烏戰爭爆發後台方煞有介事敲響軍備警鐘，不但大張旗鼓舉行後備軍人訓練，更打算恢復服役一年的徵兵制。民進黨當局亦繪聲繪影地渲染台海戰爭一觸即發，並把北京與莫斯科相提並論，製造危機操縱民意。關鍵時刻，美國在一個月內兩度派出代表團訪台，堅若磐石的承諾只是外交華麗說辭，令台方心甘情願買武器及支付高昂維修費用，讓軍火商再賺一筆。

不過，購買武器並非立即有現貨提供。自2019年以來，美國累計同意對台出售價值170億元（美元‧下同，約1,326億港元）武器，未交付高達142億元（約1,107億港元），原因與新冠疫情影響供應鏈及人手短缺有關。武器推陳出新速度非常快，延遲交貨會過時及無法發揮威力，甚至淪為擺設。

為了在年底地方選舉吸納選票，民進黨希望美方會批准更多軍購要求，出售更多及更先進武器，一來滿足安全感，二來向選民交出「保台」成績表。事實上，台灣內部問題叢生，民進黨慣性操弄兩岸議題轉移視線，最終只會製造更多問題。美國對台售武既向台方展示履行《台灣關係法》及「六項保證」的承諾，更有實利可圖，何樂而不為。