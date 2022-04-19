功夫茶：網上侵權壞風氣　不勞而獲無人理

互聯網日趨普及，唔少人投身網絡搵真銀，喺網絡平台開設頻道。之不過，樹大總有枯枝，好多頻道無料扮四條，唔夠資源又要充大頭鬼，偷圖又偷橋，仲想「偷雞」，擺明侵權、觸犯法例！尤其喺YouTube上，有啲頻道自恃身處海外，直頭偷上癮，公然侵犯東方傳媒機構嘅版權，自然招來廣大市民嘅怨恨。試問呢班鼠竊狗偷連深受港人信賴嘅東方都敢冒犯，仲有乜係唔敢做；眼見侵權歪風日漸嚴重，功夫茶作為東方一分子，當然要為民請命，出嚟主持公道，嚴詞警告呢班鼠輩︰犯東方者、犯香港者，雖遠必誅，實捉到你！

嗱，唔係一竹篙打沉一船人！喺網上，有好多頻道都極具創意，有搞笑、有刺激，又有知識，有啲專門諷刺時弊，見解都頗為獨到；可以話喺網絡平台上，現時出現百花齊放、鬥麗爭妍嘅盛況。之但係，創作靈感又點會時時刻刻都思如泉湧，嗰班大頭鬼為咗維持頻道定期更新、吸引點擊率，咪索性抄囉。尤其一啲自稱網絡新聞嘅頻道，侵權情況特別嚴重，佢哋礙於資源、能力都有限，唔肯出力到現場採訪，咪偷其他媒體嘅獨家相囉！正所謂「上東網，知天下」，東網資料包羅萬有、應有盡有，而且成日有獨家猛料，自然成為鼠輩嘅最大目標！

呢班老鼠之所以咁猖狂，可以橫行無忌，歸根究柢就係有啲網絡平台失職，唔監管所致！舉例嚟講，唔通話租戶喺樓上吧販毒，業主一句「唔知」就可以脫罪，咁仲有天理？的而且確，涉嫌侵權嘅係「租客」，但網絡平台作為「業主」，都有監管之責，不聞不問就係縱容犯罪！假如呢啲「業主、租客」喺香港，老早畀人告到賠錢執笠兼踎監啦！呢班鼠輩就係恃住匿喺海外，連最大「業主」YouTube嘅總部都設於美國，令受害人想追究都難。難唔代表冇辦法，有東方，又使乜怕，照樣為民伸冤！講到底，想賺港人錢，梗係要守香港法律，喺美國大晒呀！

講時講，美國仲大大聲話自己係知識產權大國，成日對其他國家指指點點，話人哋侵權；偏偏對國內企業存在嘅侵權問題視而不見，正一粉腸「有口話人無口話自己」！唔單止縱容侵權㗎，YouTube仲任由啲充斥誹謗、失實、侮辱言論嘅短片流傳，就算正義之士紛紛舉報，YouTube都唔肯刪走！喂，嗰啲言論放喺任何國家都涉嫌誹謗啦，何解放上YouTube就乜事都冇？唔通美國出產就有免死金牌呀！唔單止功夫茶咁講㗎，網民留言都係清一色鬧爆，中英文留言都有，YouTube就係扮睇唔到，擺明另有居心啦！

天地有正氣，侵權誹謗衰到痹；YouTube再包庇，不敵世間有天理！功夫茶最後要勸喻各大網絡頻道︰想喺網絡掘桶金，努力創作要靠心；多行不義必自斃，以身試法唔好制！