近日學生交了學期中的論文，一百多篇，批閱花了很多精神。不過，也有安慰，其中高興的是有學生寫俄羅斯在十月革命前後不同的發展主張流派的分析。他的出發點是否定美國教授Huntington的文明衝突論，指出所謂衝突背後是利益。

以俄羅斯為例，十月革命在沙皇體制崩潰之後的選擇，主要是三條道路，大西洋主義，也即是西化，以彼得大帝為先驅，是全盤西歐化。另一是斯拉夫主義，包括泛斯拉夫主義的民族主義。再一是歐亞主義，否定俄羅斯的單一民族主張，而是依俄羅斯的跨歐亞版圖，立足於歐亞。這一派在十月革命後，流亡歐洲，包括流落土耳其的伊斯坦布爾。站在伊斯坦布爾的海邊，腳踏歐亞大陸，更使他們從俄羅斯、土耳其的歷史，看當時歐洲的西方文明衰落論。主張俄羅斯不盲目西化，也不盲目堅持俄羅斯的斯拉夫民族偏執，而是開放、包容歐亞。事實上這三派都敗於蘇共布爾什維克派，蘇共的一國社會主義都不同於它們的主張，惟有稍近的是歐亞主義，在一國社會主義以外還有國際共產主義。但史太林不同於托洛斯基，國際主義的精神不足。

學生列出這些派別，我加上蘇共，目的是否定Huntington的文明衝突論，蘇聯與美國之爭不是文明衝突，美國與伊斯蘭國之爭也不是文明衝突。以此推論，中美之爭也不是。反而近似中世紀十字軍東征，宗教文化文明只是藉口，用以誘惑群眾參加，本質還是經濟利益與政治權力。俄羅斯在沙皇下台後，各家各派尋求國家發展的道路，屬現實政治的選擇，與俄羅斯文化文明無關。本質上一如在清朝崩潰後，中國各家各派爭議國家前途，文化及文明會帶出在討論之中，取捨卻不在於文化文明，而在於現實政治與經濟。

我在講課中只提了19世紀英俄大國博弈，這個博弈從東歐伸展至伊朗、阿富汗，以至中國。它們之爭不是文明，也不是拉丁教會與東正教之爭，而是封建帝國與資本主義帝國的利益爭奪。此外我也提及近二、三世紀，西歐國家怎樣瓦解封建帝國體系，沙皇是最後的封建帝國。但它與清王朝崩潰，反借共產革命重生，重生之後二國亦都有不同取捨，結局不一樣。

當學生可談俄羅斯近代的不同發展主張，入於具體歷史，不受美國政治化歪理所迷惑，當然還需學習，仍是可喜可賀。