俄烏之戰打了快兩個月，似乎快要變成持久戰。美國和西方媒體放風說，白宮打算這場仗最少要打到今年年底。這場仗若變成持久戰，對俄方極之不利，對美國極之有利，對烏克蘭已談不上有利還是不利，因為戰爭之下，它已亡國——不是亡於俄國就是亡於美國。

現在它已亡於美國！這個國家從政治、外交、經濟、國會、政府、總統和軍隊全部要聽命於美國。這個國家的議會「剛剛通過法例，容許外國人擔任國家軍事及情報局高職，公開把軍隊外國化」。烏克蘭這種亡於美國的現狀，一旦戰敗，就會成為亡於俄國被接管。總之，烏克蘭已經根本不是甚麼主權獨立的國家了。

其實，這場仗打了快兩個月沒有結束，不代表就一定要變成持久戰，儘管這場仗俄軍損失不小，烏軍頑強抵抗，但烏軍的有生力量和絕大部分軍事設施已被俄軍消滅摧毀，一些重要的戰略要地已被俄軍攻下。美國和北約支援烏軍大量先進軍火已無法改變戰場大格局，只要美國和北約不直接派兵入烏，這場戰爭誰勝誰負已無懸念。

現在對俄羅斯而言，要避免陷入持久戰，還是那句老話：速戰速決，不要顧慮，集中最強兵力和最猛火力一舉消滅所有抵抗力量，不要擔心俄羅斯使用大量軍力會招致北約偷襲俄國。第一，他們沒有這個膽子；第二，只有速戰速決，才能讓他們沒有用兵的時間。

美國人最想俄烏之戰成為持久戰，讓戰火擴大，成為歐洲大戰，甚至爆發核戰，好讓它一次過收拾和削弱兩大力量——俄羅斯和歐盟。普京已表明，這場仗打下去俄國的撒手鐧是「戰術核武器」，歐盟最怕這個撒手鐧，美國不怕。歐洲害怕核武器，會更靠近美國、受美國擺布。

自二戰後，歐盟諸國其實很蠢很賤，愈來愈受美國擺布，還以為這是美國在保護他們。美國擺布歐洲，一是用前蘇聯和俄羅斯恐嚇之；二是用中國崛起恐嚇之，歐洲即信焉。