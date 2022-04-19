俄烏戰爭顛覆世人許多觀念，帶來許多警示，其中最重要一點是：私人財產不再是神聖不可侵犯。美國國家安全顧問沙利文公開宣稱，華府不打算歸還已被沒收的俄羅斯企業家資產，「會以一種更好方式」使用相關巨款。甚麼方式？無非就是佔為己有，或用來抵銷「支援」烏克蘭的軍火。明明是強盜行徑，還能說得理直氣壯，老美果然是無恥無底線。

也許老美對這種強盜行徑早就習以為常，所以根本不覺得羞恥。正如他們將阿富汗炸成一片廢墟，無數生靈塗炭，無數難民無家可歸，結果一走了之，不但沒有給予任何賠償，反而凍結阿富汗存放美國的70億美元資產，並擅自將其中一半用來賠償「911事件」的受害者，這無異於劫貧濟富，比強盜更無恥。常說盜亦有道，美國卻連最基本的道德底線也不要了。

有人總結道，俄羅斯人依靠出口天然氣和糧食賺錢，中東人依靠出口石油賺錢，澳洲人依靠出口礦產賺錢，中國人依靠勤勞賺錢，惟有美國人全靠搶劫賺錢。這並非無的放矢，在老美觀念裏，搶劫不是羞恥，搶不到才是羞恥。他們依恃強大的軍事霸權，想打誰就打誰，連俄羅斯也遭公然搶劫，何況是其他國家。

除了以軍事霸權搶劫，美國還以美元霸權搶劫。他們毫無節制地瘋狂印鈔，將白紙變成美元，然後強迫全世界接受，石油交易和貿易往來都必須用美元結算，誰不聽話誰遭殃。當年伊拉克就是因為打算棄用美元，改以歐元結算石油，計劃還沒落實，整個國家已被美軍炸得稀巴爛，連總統也被吊死。

美國搶劫上癮，欲罷不能，搶完俄羅斯，下個目標無疑就是中國。其貿易代表戴琪聲稱，中國對美國的貿易挑戰，遠超今天的俄羅斯危機，美國與中國談判的善意努力，可能已經「達到了極限」。這絕對又是赤裸裸的恐嚇，大有圖窮匕現的味道。雖然中國人不吃這套，也不怕所謂的制裁，但面對強盜還是不得不小心。須知中國外匯儲備和海外資產都比俄羅斯多得多，一旦遭到美霸聯同附庸國合夥搶掠，損失將無可估量。俄羅斯的慘痛教訓提醒中國人，千萬不要再把財富放在海外尤其是美國，否則隨時如肉包子打狗有去無回。目前中國政府手上仍持有逾萬億美元美債，全是中國人民的血汗錢，此時還不盡快拋售，更待何日！