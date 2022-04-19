電視台最近一套熱播劇，因內容涉及本地演員塗黑皮膚扮演外傭，被轟涉及種族歧視。事件最先由外媒提出質疑，繼而被菲律賓團體炮轟，連平機會都跳出來指指點點，鬧得沸沸揚揚。但有看過劇集的觀眾，應會同意內容完全跟種族歧視扯不上半毛錢關係。之所以被針對，很大原因是電視台自反修例黑暴後被指泛藍、動輒得咎有關。

扮演外傭的新人女演員因為演得維肖維妙，不僅外形神似，更練成一口流利菲律賓話，本來頗獲觀眾好評。詎料外媒適時帶風向，僅因為演員塗黑皮膚便大做文章，實在過於片面。是否涉及歧視，主要還需看內容，有關電視劇以靈異題材為賣點，故事內容講述一對飽受喪女之痛的夫婦無法接受現實，憶女成狂下不斷透過聘請外傭，再將外傭打扮到跟女兒一模一樣來填補心靈空虛。故事中的外傭除了要神似外傭，更會隨劇情變化漸漸變成一名操流利廣東話的本地女性，若用外籍演員飾演，未必能符合角色後期轉變。

事實上，電視台在黑暴爆發期間已備受針對，單是新聞部的採訪車已不知被暴徒砸毀了多少輛，此後更被標籤為「港版央視」，更有網民利用威脅手段，呼籲抵制在該電視台落廣告的商戶，節目收視率亦應聲下跌。現在好不容易有一套頗有回響的電視劇出現，不被黃絲黑暴「招呼」才怪。平機會一味人云亦云，隨外媒和網民指揮棒起舞，實屬無謂。

老實說，說到「種族歧視」，沒有人比香港黃人更在行。他們對內地人的歧視根深柢固，過去更屢有暴力事件發生，簡直到了無中生有、走火入魔的地步。平機會去年提出就「族內歧視」立法，但一直只聞樓梯響，反而電視台一套劇集，平機會主席則急不及待發聲，都可謂咄咄怪事。